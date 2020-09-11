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Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

Scott Pilgrim vs. The World: The Game duyuruldu

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Scott Pilgrim vs. The World: The Game duyuruldu
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Ubisoft, Universal Games ve Digital Platforms ile iş birliği yaparak, 10. yılını kutlamak için Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Tam Sürüm ile yeniden çıkacağını duyurdu. Knives Chau ve Wallace Wells indirilebilir içeriklerini içeren Scott Pilgrim vs. The Game, 2020 sonlarında PlayStation 4, Xbox One cihaz ailesi, Nintendo Switch sistemi, Stadia ve Windows PC’de indirebilecek.

Scott Pilgrim'in dönüşü ile oyuncular, özgün grafik roman serisinden ve 2010 Universal Pictures filminden esinlenen ve sevilen “2D arcade beat 'em up” tarzındaki bu oyunu yeniden deneyimleyecek. Hayranlar, Paul Robertson'un 8 bitlik animasyonu, Anamanaguchi'nin film müziği ve Scott Pilgrim vs. The World grafik roman serisinin yaratıcısı Bryan Lee O'Malley'in retro ara sahneleri ile karşılaşacak.

Karma stil, mizah ve klasik oynanışı ile oyuncular, Scott Pilgrim'in Yedi Kötü Eski Sevgili Örgütü de dahil olmak üzere düşmanları haklamasına yardımcı olacak. Bunu yapmak için, oyuncular Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Stephen Stills ve daha fazla unutulmaz karakterlerle oynayabilir, ayrıca hepsi kendi imza hareketleri ve saldırılarına sahip. Karakterler deneyim puanları kazanarak seviye atlayabilir ve çok sayıda kritik beceriler öğrenebilir.

Ek olarak, oyuncular düşmanları yenmek, sağlık ve oyun içi paraları paylaşmak ve birbirlerini canlandırmak için yerel veya çevrim içi olarak üç arkadaşla takım kurma fırsatına sahip olacak.

Arkadaşlar ayrıca alt uzay mini oyunlarında ve çılgın yakan toplarda yarışabilir veya “ayakta kalan son kişi” savaşlarında birbirlerine meydan okuyabilirler.

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