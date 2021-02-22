Schneider Electric, Financial Times Gazetesi Çeşitlilik Liderleri listesine girdi

Ekonomi ve finans alanında dünyanın en önde gelen gazetelerinden Financial Times’ın geleneksel Çeşitlilik Liderleri listesinin 2021 yılı sonuçları belli oldu. Avrupa’da, Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre ve Norveç de dahil 16 ülkedeki 850 şirketin değerlendirilmesi sonucu oluşturulan 850 şirketlik listede Schneider Electric, geçen yıla kıyasla yükselerek genel sıralamada 27 ve kendi alanı olan sanayi sektöründe 2’nci sırada yer aldı. Enerji yönetimi ve otomasyonunun dijital dönüşümü alanında dünya lideri Schneider Electric, aynı listede yer alan Çeşitlilik ve Katılımcılık Alanı’nda da üst üste iki yıl En İyi 50 arasına girmeyi başardı.

Financial Times Çeşitlilik Liderleri 2021 listesi, şirketleri, cinsiyet ve engellilik dengesi de dahil her türlü çeşitliliği teşvikleri, her türlü cinsel yönelime ve toplumu yansıtan etnik ve sosyal yapılara açık olmaları anlamında değerlendiriyor. Sıralama Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’yi içeren 16 ülkede en az 250 çalışana sahip şirketleri kapsıyor ve bu şirketlerde çalışan 100.000’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bağımsız bir anket sonucu oluşturuluyor. Listenin analizi, ayrıca insan kaynakları ve işe alma uzmanlarının görüşleri alınarak daha da derinleştiriliyor. Anket katılımcılarına, işverenlerinin yaş, cinsiyet, etnisite, engellilik ve cinsel yönelim (LGBT+) gibi bazı alanlarda çeşitliliği ne ölçüde teşvik ettikleri soruluyor, sektörlerindeki diğer önemli aktörleri aynı kapsamlarda değerlendirmeleri isteniyor. En yüksek puan alan 850 şirket Çeşitlilik Liderleri 2021 listesine dahil ediliyor.

Şirket, yakın zamanda çalışanlar için daha insani çalışma alanları yaratan şirketlere verilen WorkHuman Sertifikalı Şirket olarak da seçildi. Ayrıca, cinsiyet ve diğer çeşitlilikleri ölçmek üzere şirketler dahilinde bir dizi temel performans göstergesinin (KPI) kullanılmasını teşvik eden Cinsiyet ve Çeşitlilik KPI İşbirliğine de katılan Schneider Electric, dünyadaki tüm sektörlerde cinsiyet eşitliği performansının değerlendirildiği 2020 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde de art arda üçüncü yıl yer aldı.