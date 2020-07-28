Pandemi süresince oyunlara olan ilgi katbekat arttı. Özellikle de mobil oyunlara olan ilgi büyük bir sıçrama kaydetti. Bu kapsamda AdColony, bağımsız araştırma şirketi Global Web Index ile bir rapor yayınladı. Raporda Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya 21 ülkede mobil oyuncuların demografik yapılarını, favori oyun türlerini, online aktivite tercihlerini, kişisel ilgi alanlarını, ikinci ekran tercihlerini ve farklı medya kanallarında günlük geçirdikleri süreler yer alıyor. Rapor aynı zamanda Türkiye’de ki mobil oyuncularla ilgili çarpıcı ve ilgi çekici dataları gözler önüne seriyor.

Sanıldığı gibi yalnızca gençler mobil oyun oynamıyor. Türkiye’deki yetişkinlerin %79’u mobil oynadığını belirtiyor. Bu yetişkinlerin %81,7’si kadın, % 76,5 ‘i erkek. Güncel datalar aynı zamanda Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarının %84’ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığını gösteriyor. Her alanda olduğu gibi mobil oyunların da türleri arasında tercihler değişiyor. Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü %49,2 ile Aksiyon-Macera oyunları olurken, %46,2 ile Puzzle ve %45,7 ile Yarış oyunları takip ediyor.

Mobil oyuncuların kişisel ilgi alanlarına bakıldığında ise filmler ve müzik %81,7 ve %72,8 ile ön plana çıkıyor. Teknoloji ve yemek & içecek ise %70,5 ve %70,1 ile takip ediyor. Özellikle televizyonun artık ikinci ekran olarak adlandırıldığı bu günlerde mobil oyuncuların %60,6 sı televizyon izlerken mobil oyun oynuyor.