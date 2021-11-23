Sand coin nedir?

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SAND belirteci, değer aktarımlarının yanı sıra stake ve yönetişim için kullanılan bir ERC-20 hizmet belirtecidir.

Sandbox platformundaki mevcut ürünler şunları içerir:

VoxEdit : Daha sonra Fungible Tokens (NFT'ler) haline gelebilecek ve Marketplace'e aktarılabilecek voksel VARLIKLARI oluşturmak için yazılım.

Marketplace : VoxEdit'te oluşturulan oyun içi VARLIKLARIN ticareti için merkezi olmayan bir pazar yeri.

Game Maker : Herkesin ücretsiz olarak 3D oyunlar oluşturmasını sağlayan görsel bir komut dosyası araç kutusu.