Sanayide dijitalleşiyor, otomasyon kullanımı giderek artıyor

TİAD’dan yapılan açıklamada, üniversite sınav sonuçlarının 28 Temmuzda açıklanacağı anımsatılarak, sanayi robotlarıyla üretimi otomatize etmek için yazılımcılara, robot entegratörlerine ve robot programcılarına ihtiyaç duyulacağını dikkat çekildi.



TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, orta vadede de robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, makine öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, iş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi, şehir inovasyon/mekanik uzmanına ihtiyaç olacağına dikkat çekti.



İmalat sanayisinde ana üretim malı olarak kullanılan ve makineleri yapan makineler olarak tanımlayan sektörün ciddi kariyer fırsatları barındırdığını dile getiren Varlık, Okul sonrası iş hayatında imalat ve takım tezgahları sektörünü hedefleyecek olan gençlerimize; lisans için mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, imalat mühendisliği, malzeme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerini; meslek yüksek okulu için ise makine, elektronik ve otomasyon, bilgisayar teknolojileri, malzeme ve işlem teknolojileri bölümlerinden birini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz dedi ve ekledi:



"Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün getirdiği olgulara hazırlanmak olmak için de kendilerini yazılım programlama dilleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, data analizi ve edge computing alanlarında da geliştirmeleri son derece önemli olacaktır."



Varlık, son yıllarda yabancı dil bilenlerin sayısında artış yaşanmakla birlikte en basit işlemler için bile sektörlerinde İngilizceye ihtiyaç duyulduğunu ancak hala gençler arasında bu konunun öneminin anlaşılamadığını gözlemlediklerini ekledi.



