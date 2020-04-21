Samsung'tan saat kayışları için önemli iş birliği

Türkiye’de Samsung online mağaza üzerinden bu ay itibarıyla satışa sunulan bu özel Galaxy S20+ telefon kılıfı, sürdürülebilir çevre dostu uygulamasına uygun şekilde, eritilerek ve yeniden formüle edilerek tekstil ipliklerine dönüştürülen 500 ml’lik plastik şişelerden üretiliyor. “Yaratıcı yeniden kullanım” olarak da bilinen ileri dönüşüm, ömrünü tamamlamış ürünleri orijinalinden daha kaliteli ve aynı zamanda çevreye faydalı yeni malzemelere dönüştürme işlemine verilen isim olarak biliniyor. Kvadrat’ın iplik üretim işleminde bir plastik şişe, iki adet Galaxy S20+ telefon kılıfını üretmek üzere yeniden geri dönüştürebiliyor.

İleri seviyede geri dönüştürülmüş bu iplikler, çöp sahalarındaki plastik şişe sayısının azaltılmasına yardım ediyor ve geleneksel dokuma süreçleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan karbondioksit miktarını azaltacak bir şekilde üretiliyor. Plastik şişeden üretilen iplikler, çevre dostu bir işlemle ortaya çıkıyor.

Plastik şişeler ipliklere ve ardından kılıfa dönüşüyor

Galaxy S20+ telefon kılıfları, Kvadrat tarafından ömrünü tamamlamış plastik şişelerin geri dönüştürülmüş polyester iplikler haline getirildiği sürdürülebilir ileri dönüşüm uygulamasıyla elde edilen tekstil ürünlerinden yapılıyor.

Geri dönüştürülmüş bu iplikler, çöp sahalarındaki pet şişe miktarını azaltmaları nedeniyle çevre dostu olarak dikkat çekiyor. Sadece ABD’de, her gün 60 milyondan fazla pet şişenin çöp sahalarına atıldığı tahmin ediliyor. Geri dönüştürülmüş her 500 ml’lik plastik şişeden iki telefon kılıfı üretilebiliyor. Böylece kullanıcılar, bu özel telefon kılıfını satın alarak plastik kirliliğinin azaltılmasına aktif olarak katkı sağladıklarını bilmenin rahatlığını da yaşıyor.

Karbondioksit emisyonunu azaltıyor

Geri dönüştürülmüş iplikler, aynı zamanda geleneksel işlemlere kıyasla karbondioksit emisyonunu azaltacak şekilde üretiliyor. Geleneksel polyester üretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında Kvadrat, geri dönüştürülmüş iplikleri daha az enerji tüketen bir işlemle üretiyor. Bu işlem şu aşamalardan oluşuyor:

Ömrünü tamamlamış plastik şişeler toplanıyor.

Şişeler,eritilerek yeniden şekillendirildikleri bir malzeme dönüştürme işlemine tabi tutulup yeniden formüle ediliyor.

Eritilen plastik madde, geri dönüştürülmüş polyester parçacıkları haline getiriliyor. Bu parçacıklar, tescilli bir işlem yoluyla kalıptan geçirilip yeniden dokunarak yüzde yüz geri dönüştürülmüş polyester FR ipliğe dönüşüyor.

İplik, Galaxy S20+ kılıf çeşitleri için farklı renklere boyanıyor.

Her bir 500 ml’lik plastik şişeden 2 kılıfa yetecek iplik üretilebiliyor. Elde edilen iplikle, telefon kılıfının kumaşı dokunuyor.

Kılıfın satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü çevre için bağışlanıyor

Samsung, iklim için mücadele eylemi gibi dünya çapında karşılaşılan en büyük zorluklara yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (Küresel Hedefler olarak da biliniyor) desteklemek amacıyla, geçen yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliğine gittiğini duyurmuştu. Bu doğrultuda, Kvadrat tekstil ürünleriyle üretilen Galaxy S20+ kılıfının ve Galaxy Watch Active2 kayışlarının Samsung Küresel Hedefler versiyonunun (Samsung Global Goals Edition) satışından elde edilecek gelirin bir bölümü, 17 Küresel Hedefin desteklenmesi için UNDP'ye bağışlanacak.