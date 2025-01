Samsung yapay zeka destekli Galaxy S25 serisini tanıttı

Haberin Devamı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş ve kullanıcı tercihleriyle uyumun en yeni versiyonunu sunan Galaxy S25 serisinde tanıtılan çok bileşenli yapay zeka araçları, markanın kullanıcıların telefonlarıyla ve dünyayla etkileşim kurma şeklini değiştirme vizyonunun ilk adımını teşkil ediyor.

Galaxy yonga setine göre özelleştirilen "Snapdragon 8 Elite Mobile Platform", "Galaxy AI" için daha fazla işlemci gücü sunuyor ve Galaxy'nin yeni nesil "ProVisual Engine" özelliğiyle, kamera yetenekleri ve kontrol imkanı kazandırıyor.

"One UI 7" ile seri, kullanıcı ihtiyaçlarına ve tercihlerine entegre olan ve her alanda gizlilik güvencesiyle kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimleri sunuyor. Bu adım, dünyanın dört bir yanından geliştiricileri ve iş ortaklarını bir araya getirerek "Mobil İşletim Sistemi" ile yapay zekayı bir arada konumlamak için Google'la paylaşılan vizyonun, başlangıç noktasına işaret ediyor.

Çok bileşenli yeteneklere sahip yapay zeka altyapısı, doğal hissettiren etkileşimler sunmak için Galaxy S25'in metinleri, konuşmaları, görüntüleri ve videoları yorumlamasını sağlıyor.

"Circle to Search" uygulamasında yapılan güncellemeler de telefon ekranında arama yapmayı daha yararlı, hızlı ve bağlamsal hale getiriyor. Bu uygulama, ekrandaki telefon numaralarını, e-mailleri ve tekdüzen kaynak bulucuları (URL) hızlı bir şekilde algılıyor ve tek bir dokunuşla arama yapılmasına, e-mail göndermeye veya bir internet sitesini ziyaret etmeye olanak tanıyor.

"GÜNLÜK ETKİLEŞİMLERİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Galaxy S25, fotoğraf paylaşmak veya etkinlik ayrıntılarını kaydetmek gibi hızlı takip eylemleri konusunda uygulamalar arasında geçiş yapmayı sorunsuz hale getiriyor.

Seri, doğal dil anlama konusunda günlük etkileşimleri kolaylaştırıyor. İstenilen bilgi anlatılarak, Samsung Galeri'de yer alan tüm içerik türleri bulunabiliyor. Yan düğmeye bir kez basıldığında etkinleştirilen "Gemini", Samsung ve Google uygulamalarının yanı sıra Spotify gibi üçüncü taraf uygulamalar arasında uyumlu etkileşimler gerçekleştirebiliyor.

Daha iyi iletişim, üretkenlik ve yaratıcılık özellikleri sunmak üzere Galaxy AI araçlarına yapılan güncellemelerle, kullanıcı-cihaz etkileşimi de geliştirildi. Seri, cihaz üzerindeki "Call Transcript" ve özetleme yetenekleriyle, aramaları düzenli hale getiriyor. "Writing Assist" özelliğiyle içerik özetleme veya notları otomatik olarak biçimlendirme gibi yetenekler, uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan metinlerin seçilmiş olduğu yerlerde etkinleştiriliyor. "Drawing Assist" ise eskiz, metin veya resim gibi farklı komutların kombinasyonu aracılığıyla fikirleri hayata geçirmenin yeni yollarını sunuyor.

Galaxy S25 serisindeki "Personal Data Engine", tercihleri ve kullanım kalıplarını yansıtan özelleşmiş deneyimler sunmak için verileri güvenli bir şekilde analiz ederek, kişiselleştirilmiş yapay zeka özelliklerini güçlendiriyor. Bu içgörüler, kişiye özel deneyimler sunuyor.

Doğal konuşma diliyle galeride eski bir fotoğraf aramak veya kilit ekranındaki "Now Bar" üzerinden anlık öneriler sunan "Now Brief" özelliğiyle gün boyunca proaktif yönlendirmeler almak, mümkün oluyor. Tüm kişiselleştirilmiş veriler gizli tutulurken, bilgileri şifreleme anahtarı "Knox Vault"ta güvenli ve gizli bir şekilde saklanıyor.

Galaxy S25 serisi, "post-quantum cryptography" özelliğini sunarak kişisel verileri, kuantum bilişimin gelişmesine bağlı olarak artabilecek yeni tehditlere karşı da koruyor.

"GİZLİLİĞİ GÜVENCE ALTINA ALDIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh, en iyi yeniliklerin kullanım anında kendini gösterdiğini, bu nedenle Galaxy AI'yı geliştirirken gizliliği güvence altına almanın yanı sıra tüm kullanıcıların cihazlarıyla daha doğal ve zahmetsiz etkileşime girmesine yardımcı olduklarını belirtti.

Roh, "Galaxy S25 serisi, gerçek bir yapay zekayla bütünleşik işletim sisteminin kapılarını aralıyor ve yalnızca teknolojiyi kullanma yöntemimizde değil, yaşama şeklimizde de temel bir değişim başlatıyor." ifadelerini kullandı.