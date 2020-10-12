Samsung Galaxy Watch Active 2 için yeni güncelleme yayında

Samsung, Galaxy Watch Active 2 akıllı saati için yeni sağlık, iletişim ve bağlantı özelliklerini içeren yazılım güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile gelen özelliklerden biri olan Koşu Analizi özelliği, formunuzu geliştirmenize yardımcı olan ve sportif aktiviteleriniz esnasında olası sakatlanmaları önleyen ölçümlemeler sunuyor. Koşularınızı analiz eden Galaxy Watch Active2 ayrıca performansınız artırmanıza ve sakatlanmaları azaltmanıza yardımcı olmak için de asimetri, düzenlilik, sertlik, dikey salınım, yerle temas süresi gibi çeşitli ayrıntılı ölçümler de sağlayabiliyor.

Bunların yanı sıra yoğun egzersiz esnasında kullanılan azami oksijen miktarını gösteren VO 2 max ölçümünüzü yapmanız da artık mümkün. VO 2 max, sporcunun kondisyon ve performans kapasitesini belirlemek için kullanılan, egzersiz rutininizdeki ilerlemeyi takip edebilen ve dayanıklılığınızı artırmanıza yardımcı olan bir ölçüm türü.

Düşme Algılama Özelliği de güncelleme ile gelen bir başka özellik. Saat, olası bir düşme tespit edildiğinde, önceden belirlediğiniz dört kişiye hemen SOS bildirimleri gönderebilecek.

Ayrıca saate gelen bir bildirimin ardından telefonunuza bakmak zorunda kalmadan, ifadeleri ve fotoğrafları bileğinizden görüntüleyebilirsiniz. Akıllı Yanıtlama özelliği sayesinde, o an meşgul olsanız da hem mesajlarınızı hem de aldığınız görsel iletileri önerilen yanıtlardan birini seçerek yanıtlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, bir mesaj aldığınızda, saatiniz tek bir mesaj yerine otomatik olarak sohbet geçmişinizi de gösterir, böylece konuşmanızı hızlı bir şekilde devam ettirebilirsiniz.

Galaxy Watch Active2 ile telefonunuzdaki çalma listenize artık ulaşabileceksiniz.



