Samsung Galaxy S20 FE: Galaxy fanları bu telefonu çok sevecek

Galaxy S20 FE, Türkiye'de satışa sunuldu. Yüksek seviyede donanım özelliklerine karşın uygun fiyatıyla dikkat çeken ürün, Samsung'un Galaxy fanları için hazırladığı özel bir sürpriz oldu. Galaxy fanlarının en sevdiği özellikleri üzerinde toplayan Galaxy S20 FE'nin sıra dışı özelliklerine gelince:

PROFESYONEL DÜZEYDE SELFIE KAMERA

Galaxy S20 FE, özellikle de selfie kamerasıyla kullanıcılarına kendini fazlasıyla sevdireceğe benziyor. 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen profesyonel düzeyde bir selfie kamera kullanan telefon, kullanıcısını fazla zahmete sokmadan en iyi kareyi yakalayabilmesine ve anı ölümsüzsüzleştirmesine yardımcı oluyor.

Galaxy S20 FE, sadece ön değil, arka kamera kurulumuyla da oldukça başarılı bir telefon. Yapay zeka entegrasyonu ile birlikte telefonunuz hareket bulanıklığını algılarken, oen iyi kareleri size öneriyor. Bu sayede siz de nerede olursanız olun, hayatınızın en güzel anına odaklanabilirsiniz.



IŞIĞIN YETERSİZ OLDUĞU ORTAMLAR ARTIK PROBLEM DEĞİL

Işığın yetersiz olduğu ortamlarda da kamera performansını konuşturan Galaxy S20 FE, en iyi görüntüyü kullanıcısına sunuyor ve kullanıcıların loş bir ortamda dahi canlı görüntüler elde edebilmesini sağlıyor. Galaxy S20 FE, bunu dörtlü gruplama teknolojisi ve çoklu çerçeve işleme özelliğini de içeren büyük boyutlu görsel sensörleriyle başarıyor.

SÜPER AKICI EKRANLA GELİYOR

Samsung, ekran teknolojileri söz konusu olduğunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip. Bunu da Galaxy S20 FE'de çok net bir şekilde görebiliyoruz. 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Sonsuz-O Super AMOLED ekran kullanıyor ve 120 Hz ekran yenileme hızıyla da kullanıcıların beğenisini fazlasıyla kazanacağa benziyor.



SAMSUNG'UN EKOSİSTEMİYLE UYUM İÇİNDE

Galaxy S20 FE, Samsung’un geniş ekosistemindeki ürünlerle de tam uyum içinde çalışıyor. Örneğin fitness hedefinizi belirlemek için Galaxy Watch Active2'nize veya telefonsuz bir koşuya çıkmadan önce favori çalma listenizi açmak için Galaxy Buds Live'a kolayca bağlanabilirsiniz. AKG ses özelliği ve Spotify Entegrasyonu, S20 FE'niz üzerinde kısayol atayarak istediğiniz konsere anında katılmanıza olanak sağlar. Bunun için tek yapmanız gereken, hızlıca dokunup bir saniye basılı tutmak.



PRİZLERDEN UZAK BİR GÜN GEÇİRİN

Telefonlar akıllandı akıllanmasına; ancak şarj derdi de beraberinde geldi. Ancak Galaxy S20 FE, 4500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu da kullanıcılar için uzun mu uzun bir batarya ömrü anlamına geliyor. Ayrıca Süper Hızlı Şarj desteğine sahip olmasıyla da şarj ederken telefonunuzu fazla beklemenize gerek yok. Ayrıca Kablosuz Güç Paylaşımı ile de saatinizi veya kulaklığınızı dilediğiniz zaman telefonunuzun arka yüzüne koyarak şarj edebiliyorsunuz.



ESKİYİ GÖTÜR, YENİYİ GETİR



Galaxy S20 FE için ön siparişler Samsung Online Mağazası (https://shop.samsung.com/tr/galaxy-s20-fe-ozellikler) üzerinden başladı bile! 22 Ekim 2020 saat 23.59’a kadar Galaxy S20 FE için ön sipariş veren tüketiciler, isterlerse “eskiyi götür, yeniyi getir” kampanyasından da faydalanabilecek ya da Galaxy Buds+’a hediye olarak sahip olabilecek. Telefonun Türkiye için satış fiyatı ise KDV dahil 6.499 TL.



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