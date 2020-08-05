Samsung Galaxy Unpacked başladı mı, canlı yayını nasıl izlenir? Samsung Galaxy Note 20 tanıtımı başladı

Samsung Galaxy Note özelliklerinin belli olacağı, Galaxy Unpacked tanıtım etkinliği bu akşam online olarak gerçekleştirilecek. Teknoloji meraklıların beklediği tanıtımda, Samsung Galaxy Note 20 ile birlikte 5 yeni telefon modelinin de Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Samsung Galaxy Unpacked etkinliği, 5 Ağustos TSİ 17.00 itibariyle canlı yayınla Samsung’un resmi internet sitesi ve Samsung’un YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor.

Samsung Galaxy Note 20 Özellikleri

Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 serisinin en üst seviye modeli olacak. 4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alması beklenen telefon, 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Türkiye dahil pek çok ülkede Exynos 990 işlemcilerle donatılacak olan Galaxy Note 20'ler, bazı ülkelerde ise Qualcomm'un Snapdragon 865 Plus işlemcisinden gücünü alacak. Telefonun ana kamerası ise 64 MP çözünürlüğünde olacak. Diğer kameralar ise 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak sıralanacak.