Salgın tüketici davranışlarını değiştirdi

Fotoğraf: iStock

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Covid-19 adı verilen koronavirüs salgınında evlerinden çıkamayan binlerce insanın ihtiyaçlarını e-ticaret sitelerinden karşıladığı görülüyor. Özellikle gıda maddesi, taze sebze meyve satan ya da bu ürünleri müşterisi yerine marketten alarak getiren şirketlerin satışlarını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 civarı artırdıkları tahmin ediliyor. Eğer tüketici davranışındaki bu durum kalıcı hâle gelirse önümüzdeki günlerde taze gıda maddesi satan e-ticaret sitelerinin sayısı artabilir.



Öte yandan evlerinde daha fazla zaman geçiren bölge halkı artık dışarıda daha az para harcıyor bunun yerine internet üzerinden oynanan oyunlar ve e-eğitimlere daha fazla ilgi göstermeye başlıyor. Hatta şirketler artık işi müsait olan personelin evden çalışmasını, toplantıların online yapılmasını öneriyor. Tüm bu yaşananlar bana kısa süre önce oynadığım Hideo Kojima’nın Death Stranding oyununu anımsatıyor.



Salgında işe yaramadı



Salgında virüsün yapısının anlaşılmasından şehrin dezenfekte edilmesine kadar pek çok aşamada ileri teknoloji kullanıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte ülkede özellikle güvenliği sağlamada büyük fayda sağlayacağı düşünülerek kurulan yüz tanıma sistemi bu salgında fazla işe yaramadı. Benzeri bir sistem olan ısı algılayıcı kameralar daha fazla kullanıldı. Pek çok insan yüz tanıma ile telefon kilidini açamamaktan dolayı sorun yaşarken bunun yerine eski sistem şifre girerek ya da parmak izi ile kilit açmak şu an için daha pratik görünüyor. Aynı sorun yüz tanıma ile ödeme yapılan sistemlerde de yaşanıyor. Belki bu olumsuz deneyimin ardından teknoloji şirketleri tasarımlarını hayata geçirirken olası felaket senaryolarını daha geniş açıdan değerlendirirler. Yüz tanıma sisteminde göz ve alın çevresinde yeterli tanıma noktası sağlanamadığından tam bir güvenlik için yüzün tamamının cihaz tarafından okunması gerekiyor.



Gerek tüketici davranışı şekillerini etkilenmesi gerekse farklı yeni teknolojilerin birlikte nasıl kullanıldığının görülmesi açısından yaşanan salgından herkesin çıkaracağı dersler var.

Serap TORUN

https://twitter.com/seraptorun73