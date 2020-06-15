Rüzgar enerjisi, tüm dünyada 651 GW kapasiteye ulaştı

Daha iyi bir geleceğin hem ekonomik hem de çevre açısından rüzgar enerjisi ile gerçekleşeceği biliniyor. Bu sebeple her yıl 15 Haziran’da dünya genelinde rüzgarın günü kutlanıyor. Tüm dünyada rüzgar enerjisinin elde ettiği enerjinin geçen yıl rekor seviyeye çıkarak 651 GW’ye ulaştığını ve ülkemizde de elektrik ihtiyacının %8’inin rüzgardan karşılandığına dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, ucuz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgarın ülkemizde durmadan daha sert esebilmesi amacıyla rüzgar türbinleri için en son teknolojilere sahip bakım ve onarım hizmetlerini sunduklarını aktarıyor.

Her yıl Haziran ayının 15. günü kutlanan Dünya Rüzgar Günü, bu yıl da gelecek adına en çevreci enerji kaynağı olarak tüm çevreci ülkelerde kutlanıyor. Fosil yakıtların tükenme tehlikesi, pahalılığı ve çevreye ciddi zararları göz önünde bulundurulduğunda temiz enerji kaynağı olan rüzgarın önemi daha da artıyor. İklim ve gelecek adına dünyanın büyük bir titizlikle yaklaştığı enerji konusunda rüzgar enerjisinin önünün hep açık olduğunu belirten Aydın, geleceğin ekonomisi ve çalışan istihdamında da rüzgar enerjisinin payının çok olduğuna dikkat çekiyor.

Özellikle geçen yıl tüm dünyada 60.4 GW rüzgar enerjisi kapasitesi kuruldu. 2018 yılına göre %18 artış gerçekleştiren rüzgar enerjisinin büyümesinde daha çevreci enerji anlayışı, devlet yönetimlerinin enerji üzerindeki ekonomik beklentileri ve yatırımcılara tanından imkanlar yatıyorken, rüzgar türbinlerinin daha verimli çalışması için gerçekleştirilen son teknolojik bakım ve onarımlar da büyük pay sahibi görünüyor. Ülkemizdeki YEKDEM gibi yenilenebilir enerjiyi ve özellikle rüzgarı destekleyen projelerin rüzgar enerjisinin büyümesine ciddi katkıları olduğunu belirten Aydın, son 10 yılda ülkemizdeki büyüme ve genişlemeyi de göz önünde bulundurduğumuzda devletin yatırımcılara verdiği desteklerle daha çevreci ve ucuz enerjiye sahip olunduğunu ifade ediyor. Ayrıca rüzgar türbinlerinin geçen yıllara oranla daha teknolojik daha hızlı bakım ve onarımlara verimliliğini artırdığına da dikkat çeken Aydın, rüzgar enerjisi sektörünün önemli bir dişlisi olan bakım ve onarım hizmetlerinde de Avrupa standartlarını yakaladıklarını hatta geçtiklerinin altını çiziyor.

Endüstri 4.0 Rüzgar Enerjisini Verimli Kılıyor

Gelişmiş otomasyon sistemini, üretim teknolojilerini ve nesnelerin internetini içerisinde barındıran Endüstri 4.0, rüzgar enerjisinde de etkilerini gösteriyor. Teknolojik gelişmelerin ve beraberinde getirdiği dijitalleşmenin, rüzgar enerjisinin birçok alanında kazanımlar elde edilmesini sağladığını belirten Aydın’a göre, rüzgar enerjisi santrallerinin yıllık üretim verimliliği ve karlılığını arttırmak üzere geliştirilmeye devam eden dijital yazılımların gücü, rüzgar enerjisinin daha verimli kullanılması için anahtar rol oynuyor. Özellikle rüzgar türbinlerinin nasıl daha akıllı ve üretim çıktılarının nasıl daha rekabetçi olabileceği konusunda yapılan çalışmaların önemli kazanımlar sağladığını da aktaran Aydın, teknolojik ilerlemelerle enerji verimliliğinde yaklaşık %20 - %25 artış sağlandığını belirtiyor.