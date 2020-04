Rules Of Survival Sistem Gereksinimleri Neler? Rules İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Rules Of Survival oyunu NetEase Games tarafından geliştirilmiş bir oyundur. İlk kez 2017 yılında erişim sağlanmıştır. Fakat oyun için belirli sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Oyuncular kendi bilgisayarlarındaki sistem ile gerek bu sistem gereksinimlerini karşılaştırmaları gerekmektedir.

Rules Of Survival bir savaş oyunudur. 2019 yılında erişimi sağlanmıştır. Birçok oyuncu tarafından sevilmiş ve oynanmış bir oyundur. Android, İOS ve Windows platformlarında oynanabilir. Tek başına ya da 5 kişilik bir grup ile takım oluşturulabilir. Silahlar toplayarak ve taktikler kullanarak oynanan bir oyundur.

Rules Of Survival Sistem Gereksinimleri

Rules Of Survival oyununu oyun sevenlerin oynayabilmesi için bazı sistem gereksinimler bulunmaktadır. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bulunan Rules Of Survival oyunu için oyuncular kendi bilgisayarlarındaki sistem özellikleri ile karşılaştırabilirler. Rules Of Survival sistem gereksinimleri (minimum) aşağıda belirtilmiştir.

- İşlerim sistemi Windows 7 olmalıdır.

- İşlemcisi Intel Core I3-4160

- 2 GB RAM bellek olmalıdır.

- Ekran kartı Intel HD Graphics 4600

- DirectX sürümü 9.0c

- Genişbant internet bağlantısı olmalıdır.

- 4 GB kullanılabilir boş alan olmalıdır.

Rules Of Survival önerilen sistem gereksinimleri şöyledir:

- İşlerim sistemi Windows 7 olmalıdır.

- İşlemcisi Intel Core I5-6500

- 4 GB RAM bellek olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 960

- DirectX sürümü 9.0c

- Genişbant internet bağlantısı olmalıdır.

- 4 GB kullanılabilir boş alan olmalıdır.