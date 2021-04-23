ROFL dosyası nedir ve nasıl açılır? ROFL dosyası açma işlemi ve program önerisi

Bilgisayarda sıklıkla karşılaşılan dosya türlerinden birisi de ROFL dosyaları olarak bilinmektedir. Özellikle oyun severlerin ROFL dosyası ile ilgili bilgi sahibi olduğunu veya olmak istediğini söyleyebiliriz. ROFL dosyası çok oyunculu olan bir online oyun tekrar dosyası olarak ifade edilebilir.

ROFL Dosyası Nedir?

Genel olarak oyun severlerin bilgi sahibi olduğu ve sıklıkla karşılaştığı dosyalar arasında ROFL dosyaları da yer almaktadır. League of Legends veya kısaltması olarak bilinen ve en fazla tercih edilen oyunlar arasında yer alan LOL oyunu tarafından oluşturulan bir tekrar dosyasıdır. Oyunları tekrardan görüntüleyebileceğiniz bir dosya uzantısıdır.

ROFL Dosyası Nasıl Açılır?

Bilgisayarınız da .rofl uzantılı bir dosya bulunuyorsa bu dosyayı nasıl açacağınızı öğrenmek isteyebilirsiniz. İlk olarak bilgisayarınızda bu dosyaları açmak için uygun programların olması gerekmektedir. Siz de ROFL dosyasını çalıştırmak için ilgili programı bilgisayarınıza indirerek kurabilirsiniz. Hemen ardından ROFL dosyasını bilgisayarınızda kolaylıkla açabilirsiniz.

ROFL Dosyası Açma İşlemi

ROFL dosyasını açabilmek için ilgili programın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Bilindiği gibi ROFL dosyası oyundan indirilmiş olan LoL oyununun bir videosunu içermektedir. Sizin de bu videoları görüntülemek için ilk olarak uygun programı bilgisayarınıza yüklemiş olmanız gerekir. Tekrarı indirme işlemini gerçekleştirdikten sonra ise oyununuzun tekrarını görüntülemek isteyebilirsiniz. Bunun için tekrar izle seçeneğini işaretlemeniz gerekecektir. Oyunun yeni bir güncellemesini yükleyene kadar tekrarlama işlemi devam eder.

Program Önerisi

Bilgisayarınızda LOL oyun tekrarlarını izlemek için çalıştırmak istediğiniz ROFL dosyaları için öncelikle uygun programları tercih etmelisiniz. ROFL dosyalarını açmak için ise tercih edilen program League of Legends Replay File olarak söylenebilir. Siz de bilgisayarınıza bu programı indirerek kolaylıkla ROFL uzantılı dosyalarınızı açabilirsiniz.