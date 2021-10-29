Roblox çöktü mü? Roblox 'hesabıma giremiyorum' sorunu ile gündemde

Roblox çöktü iddiaları, sabah saatlerinden bu yana devam eden erişim problemleri sonrası oyunseverlerin gündeminde yer alıyor. Oyunu açmak isteyen kullanıcıların karşısına "something went wrong please try again later" uyarısını çıkarken, hesaba erişimde problemler yaşanmaya devam ediyor.
Oyun yapımcıları konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, sorunun server kaynaklı olduğu düşünülüyor.
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