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Roblox çöktü mü? Roblox 'hesabıma giremiyorum' sorunu ile gündemde

#Roblox#Roblox Çöktü Mü#Roblox Hesabıma Giremiyorum
Roblox çöktü mü Roblox hesabıma giremiyorum sorunu ile gündemde

Roblox çöktü mü sorusu, oyuna dahil olmak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Sabah saatlerinden bu yana devam eden hesaba erişim sorunu "something went wrong please try again later" uyarısı ile karşı karşıya bıraktı. Peki, Roblox çöktü mü? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Roblox çöktü iddiaları, sabah saatlerinden bu yana devam eden erişim problemleri sonrası oyunseverlerin gündeminde yer alıyor. Oyunu açmak isteyen kullanıcıların karşısına "something went wrong please try again later" uyarısını çıkarken, hesaba erişimde problemler yaşanmaya devam ediyor. 

 Oyun yapımcıları konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, sorunun server kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roblox#Roblox Çöktü Mü#Roblox Hesabıma Giremiyorum

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