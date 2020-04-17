Riot Games, oyun şirketi Hypixel Studios'u satın aldı

2018 yılında Riot Games de dahil olmak üzere bir grup melek yatırımcı desteğiyle kurulan Hypixel Studios, yaratıcı bir sandbox’ı rol yapma oyununun derinliği ile birleştiren topluluk destekli blok oyunu Hytale'i geliştirmeye devam ediyor. Oyunculardan büyük ilgi gören Hytale’in yalnızca beta sürümü için 2.5 milyondan fazla kişi kayıt yaptırdı ve oyunun fragmanı YouTube’da milyonlarca kez görüntülendi. Hypixel Studios, 2021 yılı Kasım ayında Hytale'in herkes tarafından erişilebilir olmasını planladıklarını açıklamıştı.

Riot Games Başkanı Dylan Jadeja, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hypixel Studios'un arkasındaki ekibi birkaç yıldır tanıyoruz. Yaklaşık 1.5 yıldır, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ulaşan bir oyun türünü geliştiren vizyonlarından dolayı Hypixel ekibiyle iletişim halindeyiz. Bu süreçte kendilerine çeşitli tavsiyelerde bulunma şansı yakaladık. Gerçekleştirdiğimiz satın almayla ilişkimizi bir sonraki seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Birlikte yeni bir sürece adım atarken, bu ortaklıkla Hypixel Studios'un gelişim süreci boyunca yolculuklarını desteklemeyi, büyümelerine yardımcı olmayı ve onlardan öğrenmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Hypixel Studios'un CEO'su Aaron 'Noxy' Donaghey ise şu sözleri kaydetti:

“Bu ortaklıkla birlikte, başarımızı sağlayan operasyonel bağımsızlığı korurken Riot’un kaynaklarından, uzmanlığından ve deneyiminden yararlanacağız.”