Repack Nedir? Repack Sürüm Ne Demek? Oyunlarda Reloaded Ve Repack Arasındaki Fark Nedir?

İnterneti yavaş olan ya da kotalı olan kişiler oyunları repack üzerinden oynamaktadır. Bu sebeple bilgisayardan online oyun oynayan kişiler için bu terim oldukça önemlidir. Reloaded ise oyunun orijinal versiyonuna verilen isimdir.

Repack Nedir?

Oyun oynayan herkes mutlaka repack terimini duymuştur. Korsan oyunların ortaya çıkması ile repack terimi de ortaya çıkmıştır. Özellikle oyun forumları, oyun siteleri gibi yerlerde bu kavram ile sürekli olarak karşılaşmak mümkündür.

Repack sürümlerin enn önemli avantajı küçük boyutlu olmasıdır. Oyun boyutunun düşürülmüş olması nedeni ile oyun çok kısa sürede indirilmektedir. Böylece alandan kazanç elde edilmiş olmaktadır. Gereksiz dosya olmadığı için de bilgisayarın alanından yememiş olursunuz.

Repack Sürüm Ne Demek?

Repack sürümün kötü yanları da bulunmaktadır. Örneğin yüklemede sıkıştırılmış yükleme kullanması kötü özellikleri arasında yer almaktadır. Oyun yüklemesi yapılırken bu sıkıştırılmış dosyalardan, oyun dosyalarının çıkarılıp yükleme işleminin gerçekleşmesi gerekir.

Bu şekilde yükleme yapılması, yükleme sürelerinin artmasına neden olabilmektedir. Bunun yanında yükleme esnasında bir takım problemler ile de karşılaşmak mümkündür. Repack sürümlerde çok fazla yükleme hatası olabilir. Bunun sebebi de oyunun silinmiş olan dosyaları nedeni ile oyunda atma ya da oyunun kapanması gibi sorunlar yaşanabilmektedir.

Oyunlarda Reloaded ve Repack Arasındaki Fark Nedir?

Oyunların normal sürümleri reloaded sürüm olarak isimlendirilmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki bu sürümlerin tamamı korsan sürümlerdir. Tüm bu sürümlerin normal sürümler ile herhangi bir alakası yoktur.

Oyunun korsana düşmesinin ardından reloaded ya da repack terimleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu iki terim birbirinden farklıdır. Oyunun nasıl indirileceği ile ilgili farklılıkları bulunmaktadır.

Repack sürümünde oyun dosyaları sınırlandırılmıştır. Repack genellikle interneti yavaş ya da kotalı olan kişilerce tercih edilmektedir. Çünkü bu sürümde oyunun bazı dosyaları silinmiştir.

Oyundaki dil dosyaları, ara videolar, müzik dosyaları gibi gereksiz dosyalar çıkarılmaktadır. Bu dosyaların çıkarılması sayesinde oyunun boyutunda da düşüş olur.