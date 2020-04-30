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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:19,Son Güncelleme:

'Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde net bir etkisi var'

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'Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde net bir etkisi var'
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı anti-viral ilacın Covid-19 tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi.

Daha önce Çin'de aynı ilaç üzerinde yapılan bir araştırmada, söz konusu ilacın "önemli bir klinik yarar sağlamadığı" sonucuna varılmıştı.

Ancak Fauci'ye göre ABD'de yapılan bir başka araştırmada ilacın olumlu etkileri görüldü.

Remdesivir'in üreticisi Gilead Sciences adlı şirketin, ilacın ilk hedeflerine ulaştığını açıklamasından sonra konuşan Fauci, ilacın koronavirüsü engellediğini söyledi.

Fauci "Veriler Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor" dedi ve bunun "bir ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtladığını" söyledi.

Fauci'nin başkanlığını yaptığı enstitünün sonuçların bir özetini yakında yayımlaması bekleniyor.

İlacın etkinliğini bu aşamada ölçmek mümkün değil, ancak ABD'deki araştırma bir ilacın Covid-19'a karşı sonuç verebildiğini gösteren ilk çalışma oldu.

Fauci, yeterince denek bulunamadığı için erken son verilen Çin'deki araştırmanın ise "yeterli bir çalışma olmadığını" söyledi.

ABD'deki çalışma, Remdevisir üzerine yapılan en geniş katılımlı araştırmaydı.

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