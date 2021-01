Reddit nedir ve ne işe yarar?

Reddit'te gönderiler kullanıcılar tarafından oluşturulmuş; spor, oyun, müzik, yemek, fotoğrafçılık gibi farklı konuları ele alan, "subreddit" denilen alt gruplarda paylaşılır. Bir subreddit'te paylaşılmış gönderi yeteri kadar oy alırsa bu gönderi Reddit'in ana sayfasına çıkar. Siteye kayıtlı her kullanıcı kendi subreddit'ini oluşturabilir.

REDDİT NEDİR?

Reddit'in ismi İngilizce'deki "Bunu Reddit'te okudum" anlamına gelen "I have read it on Reddit" kelime oyunundan gelir. Reddit'teki içerikler kullanıcılar tarafından oluşturulur. Kullanıcıların oluşturduğu gönderiler bağlantı, fotoğraf, video veya sadece metin içerebilir. Siteye kayıtlı olmayan ziyaretçiler siteye girdiklerinde sadece yüksek oy alarak anasayfaya çıkan gönderileri görürler.

Reddit'te gönderiler kullanıcılar tarafından oluşturulmuş; spor, oyun, müzik, yemek, fotoğrafçılık gibi farklı konuları ele alan, "subreddit" denilen alt gruplarda paylaşılır. Kullanıcılar gönderilere yorum yapabilir ve gönderiyi oylayabilirler. Ayrıca kullanıcılar yorumları da oylayabilir, onlara da cevap verebilirler. Kullanıcılar aldıkları oylara göre "karma" denilen puanı elde ederler. Bu puan profillerinde gözükür ve negatif bir sayıya düşebilir. Karmasının düşük olması kullanıcının bazı subredditlerde paylaşım yapmasını veya gönderi paylaşmasının engellenmesine sebep olabilir.

Subredditlerin ismi "r/" ile başlar. Subredditlerin internet adresi de bu şekildedir. Mesela "r/Science" subredditinde bilim ile ilgili paylaşımlar yapılır. Bu subreddit'in adresi de "www.reddit.com/r/science" dır.

Kullanıcı isimleri ise "u/" ile başlar. Mesela reddit'in CEO'su Steve Huffman'in ismi budur: "u/spez".

Her subreddit'in kendi moderatörleri ve kuralları vardır. Subredditi oluşturan kişi istediğini moderatör yapabilir. Moderatörler isterlerse bir kullanıcıyı bu subreddit'ten yasaklayabilir, bu subreddit'teki gönderileri ve yorumları silebilirler. Ayrıca subredditlerin hepsini kapsayan Reddit'in de kendi kuralları ve adminleri vardır. Bunlar subreddit moderatörlerinin yetkisine sahip olmakla birlikte subredditleri silebilir, kullanıcıları Reddit'in tamamından yasaklayabilirler.