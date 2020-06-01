Red Dead Redemption 2 Türkçe yama için geri sayım

Rockstar Games’in, Grand Theft Auto serisinden sonra en etkili oyunu olan Red Dead Redemption serinin ikinci oyunu, 05 Kasım 2019 tarihinde ilk kez PC için piyasadaki yerini almıştı.

Ancak Türkçe olmayan oyun, daha önce Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, Heavy Rain, Hitman, Hitman 2, Watch Dogs 2, Control ve Mad Max gibi oyunları Türkçeye çeviren Anonymous tarafından Türkçe olarak çevrilmeye başladı.

Anonymous Çeviri ekibi, Red Dead Redemption 2’nin Türkçe yamasında sona geldiklerini ve bir yandan da test aşamasına geçtiklerini ilk ekran görüntüleri ve Türkçe oynanış videosu ile duyurdu. Şimdilik güncel olarak %83’ü tamamlanmış gözüken çeviri, yakın zamanda sona erecek ve piyasadaki yerini alacak.

Red Dead Redemption 2’nin Türkçe ekran görüntülerine ve oynanış videosuna bu link'ten bakabilirsiniz.



Anonymous ekibi, son olarak The Walking Dead: The Telltale Definitive Series’in Türkçe yamasını piyasaya sundu. Ekip, şu an Red Dead Redemption 2 haricinde geçen hafta Epic Games Store’da ücretsiz olarak dağıtılan Sid Meiser’s Civilization VI’yı ve Deus Ex: Mankind Divided, Horizon Zero Dawn: Complete Edition’u Türkçe diline çeviriyor.



