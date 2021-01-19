realme Watch S Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme Watch'un ardından bu kez şirket, Realme Watch S adında yeni bir saat daha ortaya çıkardı. Önceki saatten farklı olarak köşeli değil, yuvarlak bir tasarım kullanan Realme Watch S, 1.3 inç ekran büyüklüğüne sahip.

Ekranın parlaklık seviyesini ortam ışığına göre optimize eden ve kullanıcının ayrıca ayar yapmasına ihtiyaç bırakmayan saat; kürek, koşu, masa tenisi, futbol, badminton, yoga dahil 16 spor modu desteğine sahip.

Yeni nesil akıllı saat ve akıllı bilekliklerde olduğu gibi Realme Watch S de kandaki oksijen değerini ölçebiliyor, kalp atış sensörü ile kalp ritmini anlık olarak takip edebiliyor.



Uyku takibi de yapan ürün; aynı zamanda müzik kontrolü, arama cevaplama, kamera kontrolü gibi özelliklere de sahip. 15 gün batarya ömrüne sahip olan Realme Watch S, 390 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor ve kutu içeriğinden ayrıca manyetik şarj cihazı çıkıyor.

IP68 sertifikasına sahip olan ve bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda olan ürün; mavi, turuncu, siyah ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.

realme Watch S siyah rengi ile realme’nin Türkiye’deki ikinci akıllı saati olarak, 21 Ocak 2021’den itibaren kullanıcıların beğenisine sunulacak.