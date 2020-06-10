realme, Güneydoğu Asya pazarında 5'inci sıraya yükseldi

2020’nin ilk çeyreğinde COVID-19 salgının etkisiyle akıllı telefon sevkiytları Güneydoğu Asya pazarında %11’lik bir düşüş yaşarken dünya genelinde bu rakam %13’lük düşüşlere ulaştı. Tüm bu düşüşe rağmen Conterpoint’in yaptığı açıklamaya göre, realme, ürün portföyü, pazarlama ve kanal stratejisi ile büyümeyi başaran akıllı telefon markalarından biri oldu. Yapılan araştırmada realme 2020’nin ilk çeyreğinde Güneydoğu Asya pazarının ilk beşte yer alan güçlü oyunculularından biri oldu; Tayland’da yıllık %116,Kamboçya’da ise yıllık %252’lik büyüme ile 4’üncü sırada, Endonezya pazarında yıllık %105’lik, Filipinler’de yılık %1800’lük, Vietnam’da yıllık %92 oranında ve Myammar da ise yıllık %350 oranında bir büyüme yakalayarak 5’nci sırada yerini aldı.

Global pazarda ise realme, dünya çapında 35 milyon kullanıcıyla en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olmayı sürdürerek, 2020’nin ilk çeyreğinde kaydettiği büyüme ile akıllı telefon pazarının ilk 7 markasından biri oldu. 27 ülke ve farklı bölgede yer alan realme, 2018’in Ekim ayında Endonezya ve Vietnam pazarına girerek Güneydoğu Asya pazarındaki ilk çıkışını gerçekleştirdi. Counterpoint’in yaptığı açıklamaya göre; realme, Filipinler, Vietnam, Endonezya ve Myammar’da Pazar girişinin 1 yıl ardından ilk beş başarılı marka arasında yer alamayı başardı. Kamboçya’da ise ilk üç ay içerisinde ilk beş marka arasına girdi.

urulduğu günden bu yana 2 yıl içerisinde 27 pazara giren marka, Hindistan, Endonezya, Tayland, Filipinler, Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Mısır ve İspanya pazarında ilk 5’te yerini almayı başardı.