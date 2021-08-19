realme GT Master Edition Serisi tanıtıldı

Realme GT Master serisi Japon tasarımcı Naoto Fukusawa imzasını taşıyor. Seride 2 farklı model olacak. Realme GT Master Edition alt seviye iken Realme GT Master Exploration Edition ise serinin tepesinde yer alacak.

Realme GT Master Edition modeli 6.43 inçlik AMOLED ekran nokta çentik tasarımı ile agresif bir ekran-kasa oranına sahip. Parmak izi okuyucu ekrana entegre iken 120Hz tazeleme hızı sunuluyor.

1 adet Cortex-A78+3 adet Cortex-A78+4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan 6nm Snapdragon 778 yonga setinin güç verdiği telefonda 8GB ve 128GB/256GB depolama seçenekleri olacak. Dinamik depolama genişlemesi ile anlık olarak 13GB RAM bellek elde edildiği tanıtım görsellerinde paylaşılmıştı.

Ana sensör 64MP çözünürlükte iken 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. 4300mAh kapasiteli batarya ise 65W hızlı şarj ile destekleniyor.

Realme GT Master Explorer Edition ekran ve kamera tarafında farklılaşıyor. 6.55 inçlik AMOLED ekrana sahip olan model 120Hz ekran tazeleme hızı ve 1100 nit parlaklık seviyesi sunuyor.



7nm sürecinde 1 adet Cortex-A77, 3 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 870 yonga setinin güç verdiği modelde 8GB RAM/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri netlik kazanmış durumda. Yine depolama genişlemesi ile 13GB/19GB RAM elde ediliyor. 4500mAh kapasiteli bataryanın 65W hızlı şarj desteği olduğu belirtiliyor.

Arka kısımda bu kez 50MP çözünürlüğünde Sony IMX766 sensöre yer verilirken OIS desteği sunuluyor. Yardımcı olarak 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör tercih edilmiş.

Realme GT Master Edition özellikleri



Ekran: 6.43 inçlik AMOLED ekran

İşlemci: Snapdragon 778

RAM: 8GB

Depolama: 128GB/256GB

Batarya: 4300mAh, 65W

Arka kamera: 64MP+8MP+2MP

Ön kamera: 32MP



Realme GT Master Exploration Edition özellikleri



Ekran: 6.55 inçlik AMOLED

İşlemci: Snapdragon 870

RAM: 8GB RAM/12GB RAM

Depolama: 128GB/256GB

Batarya: 4500mAh, 65W

Arka kamera: 50MP+16MP+2MP

Ön kamera: 32MP