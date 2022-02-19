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React bootcamp nedir?

#React#React Bootcamp
React bootcamp nedir

React bootcamp, yazılımla ilgili olan ve kariyerine yazılım ile şekillendirmek isteyen kişilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Belli düzeyde eğitime ve beceriye sahip olan kişilerin iş sahibi olması amacıyla geliştirilen bootcampler, işe alım için gerekli becerinin de ölçüldüğü etkinliklerdir. Peki, React bootcamp nedir? İşte, o detaylar

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React, kullanıcı arayüzü oluşturmaya yarayan açık kaynak kodlu bir javascript kütüphanesidir. Facebook önderliğinde bir geliştirici grubu tarafından geliştirilmekte olan React, Model-View-Controller prensibine uygun olarak oluşturulmuştur.

Bootcamp'ler ise teknoloji kariyerine girmek isteyenler için yeni bir eğitim modelidir. Ekibini büyütmek isteyen şirketler bir bootcamp'lere sponsor olurlar. Teknik beceriler kazanmaya başlamış ancak işe girmeye hazır olmayan kişiler bootcamp'lere başvururlar. Seçilen adaylar 4-8 haftalık ücretsiz ve yoğun eğitime kabul alırlar. Bootcamp'lerde başarılı olan öğrenciler sponsor şirkette ya da sektörde başka şirketlere işe yerleşirler.

 

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