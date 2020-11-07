Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition satışa çıktı

2020'nin merakla beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 için geri sayım sürerken, Razer bu oyunu bekleyenlere bir sürpriz yaptı ve Cyberpunk 2077 temasını üzerinde taşıyan Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition'ı satışa sundu.

RazerCon 2020'de duyurusu yapılan Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Sürümü diğer kablosuz teknolojilerden %25 daha hızlıolan şirketin HyperSpeed teknolojisini kullanıyor. Razer’ın %99,6'ya kadar çözünürlük doğruluğu ve akıllı işlevler için 20.000 DPI ile tasarlanmış Focus+ Optik Sensörü ile gelen ve 0,2 ms tepki süresi sunan Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition, 2. nesil Razer Optik Fare Anahtarları ile geliyor.



74 gram ağırlığında olan Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition, Razer Chroma RGB tarafından desteklenirken Razer Chroma Mouse Şarj Yuvası ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Satışa sunulan ürünün fiyatı ise 160 dolar.



