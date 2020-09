Razer Kishi Universal Gaming Controller satışa çıktı

Razer; tıklanabilir analog kontrol çubukları, bir dizi kadran, çok işlevli düğme ve 8 yönlü D-pad içeren iPhone için Kishi isimli ürününü Apple kullanıcılarına sundu.

iPhone için Razer Kishi, son teknoloji Lightning bağlantı noktası aracılığıyla iOS cihazlarına konsol düzeyinde kontrol getiriyor. iPhone için Kishi, MFi (Made for iPhone) sertifikasına sahip ve App Store ile Apple Arcade uyumu var. Tek bir abonelikle altı kişilik bir aile, iPhone'dan iPad'a, Mac'ten, Apple TV'ye geçebilir ve herhangi bir reklam veya uygulama içi satın alma olmadan oyun oynayabiliyor.

Desteklenen iPhone modelleri şöyle:



iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max



Lightning Geçişli Şarj (Pass-through) Bağlantı Noktası'na sahip olan ürün, 22 Eylül'de satışa çıkacak.