Razer Chroma RGB donanımlı aksesuarlar duyuruldu

Razer Chroma Adreslenebilir RGB Denetleyicisi Yeni ARGB denetleyicisi, Chroma özellikli çevre birimleri ve çeşitli üreticilerin ev cihazlarıyla birden fazla ARGB PC bileşenini ek RGB yönetim yazılımına ihtiyaç duymadan Razer Synapse 3 şemsiyesi altına sokarak senkronize etme sorununu çözmeyi hedefliyor. Denetleyici, herhangi bir yapıya uygun entegrasyon için SSD montaj noktaları ile donatıldı ve PC kullanıcılarının ARGB fanlarını, ışık şeritlerini takmaları için altı ARGB başlığı içerir. ARGB bileşenleri içindeki her bir LED ayrı ayrı yönetilebilirken, kullanıcıların bağlı cihazları Razer Synapse 3'te Chroma Studio aracılığıyla tamamen özelleştirilebilir.

Razer Base Station V2 Chroma: Yeni kulaklık standı, çok yönlü olacak şekilde yeniden tasarlandı. Stand, alüminyumdan yapılmış ve Razer Chroma RGB ile kaplanmış kaymaz bir tabanlı, inceltilmiş tek tırnaklı bir tasarıma sahip. Base Station V2 Chroma, iki adet USB 3.1 ve 7.1 surround ses sağlayan yerleşik bir DAC ile bütünleşmiş halde 3.5 mm jack bağlantı noktası sunuyor.

Razer Şarjlı Mat Chroma: Razer Şarjlı Mat Chroma; dış kısımda bulunan Razer Chroma RGB aydınlatmanın yanı sıra çizikleri ve kaymaları önlemek için yumuşak dokunuşlu kauçuk yüzeyi ile telefonları, kulaklıkları hızlı şarj etmek için 10 watt'a kadar güç desteği sunuyor.

Razer Fare Tutucu V3 Chroma: Alüminyum gövde, kaymaz taban ve Razer Chroma RGB ile hazırlanmış yeni fare kablo tutucusu, fare kablo yönetimini iyileştiririyor.

Razer Fare Yuvası Chroma: Razer'ın yeni kablosuz fareleri için özel olarak tasarlanan Razer Mouse Dock Chroma, fareleri yuvaya hızlıca takıp çıkarmak için manyetik bir kılıf tasarımına, kararlılığı sağlamak için kaymaz bir tabana ve oyuncuların şarj durumunu takip edebilmeleri için aydınlatma efektli Razer Chroma RGB'ye sahip. Razer Mouse Dock Chroma, Razer DeathAdder V2 Pro, Razer Naga Pro, Razer Basilisk Ultimate veya Razer Viper Ultimate ile uyumlu.



