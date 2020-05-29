Razer Blade 15 Studio Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

Blade 15 Studio Edition'ın içinde, Intel Termal Hız Artışı (Thermal Velocity Boost) teknolojisini kullanırken; 5.1 GHz saat hızına kadar çıkabilen yeni 8 çekirdekli 10. nesil Intel Core i7-10875H işlemci bulunuyor. Artırılmış saat hızı boost özelliği ile eşleştirilen sekiz çekirdek; CPU odaklı uygulamalarda önemli performans kazanımları sağlıyor.

Yoğun 3D modellerle veya karmaşık VFX tasarımlarla çalışan içerik oluşturucular ve teknik profesyoneller için Blade 15 Studio, NVIDIA Quadro RTX 5000 GPU ile donatılmıştır. Quadro RTX 5000 içindeki çoklu uygulama içeren içerik akışları için 16GB GDDR6 bellek ve geliştirilmiş gerçek zamanlı ışın izleme performansı sağlayan 48 RT Çekirdeği; içerik oluşturucuların çalışmalarıyla yeni ve benzersiz bir şekilde etkileşim kurmalarına olanak tanıyor.

Yeni Blade 15 Studio'nun merkezinde 15.6 inç 4K OLED dokunmatik ekran bulunuyor. DCI-P3 renk alanının %100'ünü kaplayan ekran, farklı ortamlarda çalışırken renk doğruluğu ve tutarlılık için düşük Delta-E ile özel olarak kalibre edildi. Ekran ayrıca VFX sanatçıları veya video oyun geliştiricileri için 1ms'lik ultra düşük tepki süresine sahip. Cihazın ekranı, daha fazla dayanıklılık için bir Gorilla cam panel ile tamamlanıyor.



Yeni Blade 15 Studio Edition şasisi, tek bir alüminyum bloktan üretildi ve cıva beyazı görüntüsü ile kaplandı.

Blade 15 Studio Edition; UHS-III SD Kart okuyucu, Bluetooth 5.1 ve Thunderbolt 3 özellikli USB-C ile donatıldı. Veri ve video aktarımına ek olarak, USB-C bağlantı noktaları artık kullanıcılara acil durumda şarj etmek için düşük güçlü bir evrensel USB-C güç adaptörüyle kullanılmasına izin vererek esneklik sağlıyor.

Razer Blade 15 Studio Edition 4299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



