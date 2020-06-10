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HaberlerTeknoloji HaberleriRazer, Android için Razer Kishi oyun kontrolörünü satışa sundu
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Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:22,Son Güncelleme:

Razer, Android için Razer Kishi oyun kontrolörünü satışa sundu

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Razer, Android için Razer Kishi oyun kontrolörünü satışa sundu
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Razer, Android için Razer Kishi evrensel oyun kontrolörünün satışa çıktığını açıkladı. Cihazın iPhone versiyonu da bu yaz sonuna hazırlanıyor.

Razer Kishi; tıklanabilir analog çubukları, aksiyon ve çoklu işlev düğmeleri ve 8 yönlü D-pad'i sayesinde artırılmış hassasiyet ve genişletilmiş kontrollerle mobil oyunculara gelişmiş özellikler sunuyor. Ayrıca, cihazda iki analog tetik tuşu (L2/R2) ve iki bumper düğmesi (L1/R1) de bulunuyor.

Razer Kishi’nin esnek tasarımı çok çeşitli Android akıllı telefonları desteklerken, doğrudan USB-C bağlantısı tepkime süresindeki gecikmeyi neredeyse ortadan kaldırarak oyuncuların, oyunları ultra düşük gecikmeli olarak oynamasına imkân tanıyor. Uzun süreli Android oyunları veya bulut oyun hizmetlerini karşılamak adına doğrudan akıllı telefon şarjı ile destekleniyor.

9 Haziran'da satışa sunulacak olan ürünün fiyatı ise 79.99 dolar olarak belirlendi. Ürünün iPhone sürümü de yaz aylarında satışta olacak.

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