Razer, 2020 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

2020 İlk Yarı Yıl Kazancı için Önemli Noktalar:

Tüm Çevre Birimleri portföyünde büyüme, mayıs ve haziran aylarında Sistemler (Blade, vs.) departmanında yıllık bazda çift haneli büyüme, ve Hizmetler alanında yıllık toplam % 25,3 büyüme sonucu elde edilen 447,5 milyon dolar gelir.

Hizmet alanının artan katkısı sayesinde, ürün talebindeki dalgalanmalardan oluşan taşıma maliyetlerinin düşmesi sonucu brüt kar marjı %22.0'a yükseldi.

3,2 milyon dolar tutarında pozitif düzeltilmiş FAVÖK

2019'un ilk yarısında -51 günden 2020'nin ilk yarısında -72 güne kadar rekor nakit dönüştürme döngüleri ile sonuçlanarak 66 milyon dolar pozitif çıktı

Nakit Dengesi borçsuz olarak 500 milyon doların üzerinde.

Donanım

Gelir, bir önceki yıla göre %26,0 artarak 382,7 milyon dolar oldu.

Çevre birimleri departmanı, 2020'nin ilk yarısında fare, klavye ve kulaklıkta temel kategorilerde büyüme kaydetti.

"Evde kal" akımı, Kiyo kamera ve Seiren yayın mikrofonu gibi canlı yayın portföyünün satışlarını da artırdı.

ABD, Avrupa, Asya Pasifik ve Çin'deki oyun çevre birimleri için pazar lideri konumunu korudu.

Sistemler departmanı, ABD'deki birinci sınıf dizüstü oyun bilgisayarlarında 1 numaralı pazar konumunu sürdürdü.

Yazılım

Aylık aktif kullanıcı sayısı %45'in üzerinde seyrederken toplam kullanıcı hesapları yıllık bazda %42,8 artışla yaklaşık 100 milyona ulaştı.

Hizmetler

Yıllık bazda %79,3 büyüme kaydederek 64, milyon dolara ulaştı. %45,9'luk brüt kâr marjı ile Razer'ın brüt kârına yaklaşık %30 katkıda bulundu.

Razer Gold

Toplam ödeme hacminde yıllık bazda %125,9 artış kaydetti. Bu artış, büyük ölçüde işlem sayısındaki artıştan kaynaklandı.

Kapladığı alanı daha da genişletti ve özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 600.000 kanal temas noktası ekleyerek, toplamda 130'dan fazla ülkeden kullanıcıları ve 4 milyondan fazla kanal temas noktasını kapsadı.

Razer Fintech

COVID-19'dan doğan karantina döneminde internetten alışverişin öne çıkması ve yeni satıcı artışlarının etkisiyle yılın ilk yarısında, 1,8 milyar dolar (2019 Mali Yıl: 2,1 milyar dolar) toplam ödeme hacmi yaratarak yıllık %114,3 artış oluşturdu.

Ocak 2020'de Firma, Razer Fintech adına Dijital Tam Banka Lisansı için Singapur Para Otoritesi'ne ("MAS") başvuruda bulunduğunu duyurdu. MAS'a göre, dijital bankacılık lisansının 2020’nin ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. Şu anda Firma, farklı yetki alanlarındaki dijital banka lisanslarına da başvurma konusunu inceliyor.



Razer'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“2020, dünya genelinde hepimiz için daha önce karşılaşmadığımız bir yıl oldu. COVID-19 salgınının neden olduğu küresel pazar belirsizliğine rağmen kötü bir başlangıç yapmadık."