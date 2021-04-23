RAR dosyası nedir ve nasıl açılır? .rar dosyası açma işlemi ve program önerisi

RAR açılımı Roshal Archive olan ve dosya sıkıştırmaya yarayan, Winrar tarafından kullanılan bir formattır. RAR dosyaları .rar dosya uzantısı kullanırlar ve bundan dolayı bu şekilde ifade edilirler.

RAR Dosyası Nedir?

Rar dosyaları, alandan tasarruf etmek adına kullanılan ve sıkıştırılmış dosyalar içermektedir. Sıkıştırma, kopyalama ve taşıma alanlarında oldukça etkilidir. RAR dosyaları diğer sıkıştırılmamış dosyalara göre daha hızlı bir şekilde aktarım sağlanabilmektedir. RAR, dosyaların küçülterek alan korumaya yardımcı olmaktadır. Bu durumlara örnek olarak ise; Film ya da video boyutlarından şikayetçi olanlar dosya sıkıştırma işlemine gidebilmektedir.

RAR Dosyası Nasıl Açılır?

RAR dosyalarını açmak demek dosyaları normal boyutlarına yani orijinal haline geri döndürmektir. Sıkıştırma işlemine kıyasla çok daha basit bir işlem olarak yapılmaktadır. Yapılması gereken ise RAR dosyasının üzerine gelerek bilgisayar faresinin üstüne sağ tıklatarak karşınıza çıkan menüden dosyaları çıkart seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Dosyaları nereye çıkarmak istediğinizi gösteren alandan seçim işlemi yapmanız gerekir. Daha sonra dosyaları bilgisayar içinde hangi bölüme çıkartmak istiyorsanız buraya çıkart seçeneği ile dosyaları rahat bir şekilde çıkartıp açabilirsiniz.

RAR Dosyası Açma İşlemi

- Rar dosyalarının üzerine çift tıklanır. Tıklama işleminden sonra karşınıza çıkan ekrandan dışarı çıkarmak istediğiniz dosya ya da klasörleri açabilir ya da taşıyabilirsiniz.

- Winrar ile aç seçeneği tıklanmalıdır. Daha sonra buraya aktar seçeneği seçilerek istediğiniz bölüme dosyaları çıkarıp, kaydedip saklama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca Winrar dosya panelinden klasör ya da dosya seçme işlemini direk olarak da yapabilirsiniz.

Rar Dosyası Açma Programı

Bilinen en iyi ve kaliteli program Winrar olarak bilinir. Fakat diğer programlarda en az Winrar kadar iyi iş çıkarabilmektedir. Bu programlardan birisi de 7ZİP olarak bilinmektedir. Bu iki programda kusursuz, kaliteli ve ihtiyaç karşılayan formatlara sahiptir. Bu programlara denk diğer programlar ise WinZip, PeaZip, PowerArchiver olarak bilinir.