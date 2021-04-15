Rakuten nedir ve ne demek? Chiliz'den Rakuten işbirliği

Chiliz ile anlaşma yapan Rakuten, Japonya merkezli bir elektronik ticaret şirketidir. Şirketin merkezi Tokyo'nun Setagaya semtinde yer almaktadır.

Şirket 7 Şubat 1997'de Hiroshi Mikitani tarafından MDM, Inc. adıyla kurulmuş olup Haziran 1999'da adı Japoncada iyimserlik anlamına gelen Rakuten olarak değiştirilmiştir.

B2B2C elektronik ticaret platformu olan Rakuten Ichiba Japonya'nın en büyük elektronik ticaret sitesi ve satış bakımından da dünyanın en büyük sitesidir.

MÜŞTERİLER TOKEN ALABİLECEK

Yapılan anlaşma neticesinde Rakuten müşterileri, Rakuten puanlarını Chiliz’in geliştirdiği taraftar tokenlarına dönüştürebilecek. Müşteriler, Rakuten puanları ile hediye kartı, e-kitap, film bileti alabilecek.