Rakuten nedir ve ne demek? Chiliz'den Rakuten işbirliği
Futbol kulüpleri ile yaptığı anlaşmalarla bilenen kripto para birimi Chiliz (CHZ), bu kez Rakuten markasıyla yapmış olduğu anlaşma ile dikkat çekti. Dünya devi Barcelona'nın da bir süredir forma sponsoru olan Rakuten, bu anlaşmanın ardından kripto para piyasasının konuşulan markalarından birisi oldu. Peki, Rakuten nedir ve hangi sektörde faaliyet gösteriyor? İşte, Rakuten hakkında bazı bilgiler
Chiliz ile anlaşma yapan Rakuten, Japonya merkezli bir elektronik ticaret şirketidir. Şirketin merkezi Tokyo'nun Setagaya semtinde yer almaktadır.
Şirket 7 Şubat 1997'de Hiroshi Mikitani tarafından MDM, Inc. adıyla kurulmuş olup Haziran 1999'da adı Japoncada iyimserlik anlamına gelen Rakuten olarak değiştirilmiştir.
B2B2C elektronik ticaret platformu olan Rakuten Ichiba Japonya'nın en büyük elektronik ticaret sitesi ve satış bakımından da dünyanın en büyük sitesidir.
MÜŞTERİLER TOKEN ALABİLECEK
Yapılan anlaşma neticesinde Rakuten müşterileri, Rakuten puanlarını Chiliz’in geliştirdiği taraftar tokenlarına dönüştürebilecek. Müşteriler, Rakuten puanları ile hediye kartı, e-kitap, film bileti alabilecek.