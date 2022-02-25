Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası sahibini buluyor

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Rainbow Six: Siege 2022 Türkiye Kupası 26 Şubat Cumartesi günü sahibini buluyor. Ocak ayında NVIDIA ve Ubisoft ortaklığıyla başlayan ve 214 takımın kayıt gerçekleştirdiği Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası’nda 5 hafta boyunca düzenlenen açık eleme turnuvalarında en iyi 16 takım belirlendi. 12-13 Şubat’ta çiftli eleme sistemiyle düzenlenen play-off karşılaşmalarında Nottoohard, Federaller ve İstanbul Wildcats takımları ilk üç sırayı elde ederek büyük finallerde yer alma hakkı kazandı.

Türkiye’nin en iyi Rainbow Six: Siege takımının belirleneceği büyük final maçları 26 Şubat Cumartesi 19:00’da tecrübeli Rainbow Six oyuncusu Emre “Reembey” Bekmezci’nin sunumuyla NVIDIA GeForce Twitch kanalında yayınlanacak.

Dünyaca ünlü UBISOFT firmasının geliştiricisi olduğu Rainbow Six: Siege, dünyanın en iddialı espor oyunları arasında yer alıyor. 2021 düzenlenen Rainbow Six: Siege turnuvaları 123 milyon saat izlendi ve bu turnuvalara katılan profesyonel oyunculara 13 milyon dolardan fazla kaynak sağlandı. 2022 senesinde bölgesel aktivitelerini arttırmayı planlayan firma, Türkiye’deki varlığını ikincisi düzenlenen bu etkinlik sonrasında da sürdürmeyi planlıyor.

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NVIDIA Reflex teknolojisi özel turnuvalarda mücadele edenler kadar rekabetçi oyunlar için de öne çıkıyor. Rainbow Six Siege’nin başını çektiği en iyi 10 rekabetçi nişancı oyunundan yedisi NVIDIA Reflex desteğine sahip. Bu da oyuncuların daha düşük sistem gecikmesi elde etmelerine ve böylece en iyi şekilde oynamalarına olanak tanıyor.