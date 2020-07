Rainbow Six Siege için NVIDIA Highlights desteği geldi

Bu haftanın GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesine ek olarak NVIDIA, oyun severlerle farklı birkaç güncellemeyi daha paylaşıyor:

Artık oyuncular, Steam kütüphanelerini GeForce NOW destekli oyunları daha kolay bulabilmek için birbiriyle senkronize edebilecek.



Steam kütüphanelerinde yüzlerce oyunu bulunduran oyun severlerin artık GeForce NOW destekli olan yapımları arayıp bulmaları çok daha kolay bir hale geliyor.

GeForce NOW üyeleri artık Settings > Game Sync sekmesine giderek Steam kütüphanelerini sistemle senkronize edebilir. Bu özellik sayesinde GeForce NOW destekli oyunlar otomatik olarak Steam kütüphanesinde tanınacak ve uygulama içinde “My Library” bölümüne eklenmiş olacak.

Kullanıcılar, Steam hesapları tanımlanmış olduğu sürece her yeni Steam alışverişinde GeForce NOW kütüphanesini Settings > Game Sync sekmesine giderek güncelleyebilecek. Bu sayede oyun severler, GeForce NOW kataloğunu güncel tutmanın en kolay yoluna ulaşmış olacak.



NVIDIA Highlights listesine eklenen en yeni oyun olan Rainbow Six Siege, bundan sonra oyun anlarını otomatik algılamak ve yakalamak için NVIDIA’nın akıllı modelleme ve görüntü tanıma teknolojisini kullanacak.

Yeni GeForce NOW sertifikalı router modeli Asus RT-AX86U ile NVIDIA ve Asus, oyunculara daha düşük gecikme süreleri sunarak oyunlarda daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Kablolu bağlantı kullanan oyun ekipmanları için, router üzerinde bulunan özel Gaming Port’u, bu girişe bağlı olan herhangi bir kablolu cihazı önceliklendiriyor. Bulutta daha iyi oyun deneyimi için tasarlanmış olan RT-AX86U’teki Açık NAT işlemini ise karmaşık prosedürlere gerek kalmadan yalnızca 3 adımda yapmak mümkün.

Bu hafta, Blightbound and Hellpoint de dahil olmak üzere toplamda 11 oyun kullanıcılarla buluşuyor.

GeForce NOW’a yeni eklenen oyunlar:

Blightbound (yeni oyun, Steam’de - 29 Temmuz)

Hellpoint (yeni oyun, Steam’de ve Epic Games Mağazası’nda - 30 Temmuz)

Dead Age 2 (yakın zamanda çıkan oyun, Steam’de 16 Temmuz)

Far Cry 3 (Epic Games Mağazası)

For The King (Epic)

Life is Strange - Before the Storm

Magic the Gathering: Arena (Epic)

South Park: The Stick of Truth (Epic)

Stationeers

This War of Mine (Epic)

Warface (My.com)