R İşareti Nedir, Neyi Temsil Eder Ve Nasıl Yapılır? Klavye İle R İşareti Yapımı

R dışında ürünlerde en çok kullanılan kısaltmalar şu şekilde sıralanabilir:

1- TM - Ticari Marka (Bu işaret aynı zamanda Türk Malı anlamında da kullanılır.) 2- CE (Avrupa Birliği Standartlarına Uygun) 3- E (Ortalama Dolum) 4- TSE (Türk Standartları Enstitüsü)

R İşareti Nedir, Neyi Temsil Eder?

Gıda, tekstil, teknoloji ve elektronik sektörlerinde üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin üzerinde yazan R işareti, söz konusu markanın tescilli olduğu anlamına gelir. Bir markanın isim hakkını almak için o markanın Türk Patent Enstitüsünde tescil edilmesi gerekir.

Tescil edilen markaların isimleri ve sloganları başka bir marka tarafından kullanılamaz. R işareti de bunu göstermek için logolar ile birlikte ürünlerin üst kısmında yer alır.

Klavye ile R işareti Nasıl Yapılır?

Registered Mark kelimesinin kısaltması olan R işaretinin klavyede nasıl yapıldığı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Klavyede R işareti 5 tuş kombinasyonuyla yapılır.

Öncelikli olarak diğer birçok kısaltmada da kullanılan Alt tuşuna basılır. Sonra sırasıyla 0, 1, 7, 4 rakamlarına basılarak ® işareti yapılabilir.

R işaretini kopyalamak ve Word dosyasında kullanmak isteyenler ctrl + c tuşlarına basmalıdır. R işaretini başka bir sayfaya yapıştırmak içinse ctrl + x kombinasyonu kullanılmalıdır.