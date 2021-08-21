R İşareti Nedir, Neyi Temsil Eder Ve Nasıl Yapılır? Klavye İle R İşareti Yapımı
R işareti geometride çapın simgesidir. Bunun dışında R, bazı markaların logolarının yanında ® şeklinde de kullanılır. Registered Mark kelimesinin kısaltması olan R, tescillidir marka manasına gelir. Register kelimesinin sözlük anlamı ise kayıt ve sicildir. Bir markanın tüm hak ve sorumluluklarını üzerine almak isteyen serbest girişimciler ve kurumlar markalarını tescil ettirmek zorundadır. R işareti sadece tescil edilen markaların ürettiği ürünlerde ve sunduğu hizmetlerde kullanılabilir. R işareti nedir, neyi temsil eder ve klavyede nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
R dışında ürünlerde en çok kullanılan kısaltmalar şu şekilde sıralanabilir:
1- TM - Ticari Marka (Bu işaret aynı zamanda Türk Malı anlamında da kullanılır.) 2- CE (Avrupa Birliği Standartlarına Uygun) 3- E (Ortalama Dolum) 4- TSE (Türk Standartları Enstitüsü)
R İşareti Nedir, Neyi Temsil Eder?
Gıda, tekstil, teknoloji ve elektronik sektörlerinde üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin üzerinde yazan R işareti, söz konusu markanın tescilli olduğu anlamına gelir. Bir markanın isim hakkını almak için o markanın Türk Patent Enstitüsünde tescil edilmesi gerekir.
Tescil edilen markaların isimleri ve sloganları başka bir marka tarafından kullanılamaz. R işareti de bunu göstermek için logolar ile birlikte ürünlerin üst kısmında yer alır.
Klavye ile R işareti Nasıl Yapılır?
Registered Mark kelimesinin kısaltması olan R işaretinin klavyede nasıl yapıldığı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Klavyede R işareti 5 tuş kombinasyonuyla yapılır.
Öncelikli olarak diğer birçok kısaltmada da kullanılan Alt tuşuna basılır. Sonra sırasıyla 0, 1, 7, 4 rakamlarına basılarak ® işareti yapılabilir.
R işaretini kopyalamak ve Word dosyasında kullanmak isteyenler ctrl + c tuşlarına basmalıdır. R işaretini başka bir sayfaya yapıştırmak içinse ctrl + x kombinasyonu kullanılmalıdır.