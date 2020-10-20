Pyke Counter (Ct) - Pyke Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Pyke, diğer ismiyle Kanlırıhtım'ın Öcü, Lol'de oldukça sevilen bir karakterdir. Yetenekleriyle düşmanlarını alt ederken zaman zaman yenildiği de olmaktadır.

Pyke Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Pyke Counter birçok savaşçıya karşı güçsüz kalmaktadır. Doğru stratejiler ile kazanması mümkündür. Pyke Counter karşı güçlü rakipleri: Swain (Büyücü), Rakan (Destek), Zilean (Destek), Nautilus (Tank) ve Janna (Destek)'dır.

Pyke Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Pyke Counter, eşsiz yetenekleriyle güçlü bir savaşçıdır. Çok fazla dövüşçü ve nişancıya karşı başarılı olamasa da şampiyonluğa doğru adımı atar. Pyke Counter karşı zayıf rakipleri: Miss Fortune (Nişancı), Volibear (Dövüşçü), Rumble (Dövüşçü)'dür.

Pyke Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Pyke Counter pek çok yeteneğe sahiptir. Yetenekleri sayesinde düşmanlarını alt ederek şampiyonluğa ulaşabilir. Boğulmuşların Nefesi sayesinde kendini iyileştirebilir. Azami can kazanamaz fakat ilave SG kazanabilir.

Kemik Zıpkın sayesinde bir rakibi yaralarken diğer rakibi kendisine yaklaştırır. Hayalet Sular ile kamuflaja bürünebilir. Kamuflaja bürünmesi Pyke için oldukça avantajlıdır çünkü hareket hızı kazanır. Bir süre sonra hareket hızı alarak yok olur.

Karanlık Gelgit yeteneğine sahip olan Pyke, bu yetenek ile hızlıca ileri atılır. Geri dönerken de rakiplerini bir hortlak yardımıyla sersemletir. Bu sayede kendisini avantajlı duruma düşürür. Pyke Counter'ın son yeteneği ise Derinlerin İntikamı'dır. Derinlerin intikamı en sevilen yeteneğidir çünkü rakip takımda az canı kalan kişileri infaz ederken, takım arkadaşlarına ilave altın gelmesini sağlar.

Pyke Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Pyke Counter önüne gelen her rakibi yenebilecek kadar güçlü değildir. Ayrıca takım çalışmalarında Kai'sa, Irelia, Thresh, Sejuani, Elise, Ryze,Kayn, Jax, Jinx ve Neeko varsa olumlu sonuçlar elde edilemez.

Pyke Counter İpuçları

Pyke Counter, rakiplerinin görmediği zamanlarda kendisini daha hızlı iyileştirir. Pyke ile savaşırken canı düşük olan takım arkadaşlarından uzaklaşmak gerekir. Kemik Zıpkın'ı basılı tutarak kullanmak ilave zarar verir.