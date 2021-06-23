Pusula indir - Pusula nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm yön bulma uygulaması

Klasik pusulaların zaman içerisinde yetersiz kalması, denizcilik ve yön bulmadaki en eski geleneğin modernleşmesinin gerektiğini gösterdi. Buna uygun olarak android ve İOS cihazların geliştiricileri de pusula uygulamasını cep telefonlarına modernize ederek her şeyden önce kolay ulaşılabilir hale getirmektedir.

Pusula Nedir ve Ne İşe Yarar?

Pusula uygulaması, deniz, orman ve çöl gibi yerlerde gece vakti veya herhangi bir saatte yön bulma veya yön saptama için kullanılan, Kuzey ve Güney kısımları doğrultusunda tüm yönleri detaylı olarak gösteren bir uygulamadır. Pusula, özellikle bilinmeyen yerlerde ve ormanlarda son derece kullanışlı bir uygulamadır. Kaybolma ihtimalini ortadan kaldıran pusula aynı zamanda bu yönlerin kaydedilmesine ve paylaşılmasına kadar birçok avantaj sunmaktadır.

Pusula Nasıl İndirilir?

Pusula İOS Cihazlarda ve Android cihazlarda işletim sistemini geliştiren yazılımcılar tarafından geliştirilmiş olan uygulamalar içerisinden indirilebilir. Aynı zamanda bu işletim sistemlerinin bazı sürümlerinde bir özellik olarak da pusula sunulmaktadır.

Pusula iOS App Store İndirme Linki

Apple cihazlarında yani İmac, İphone ve İpad Lerde kullanılan işletim sistemi OS adı verilen sistemdir. Telefonlarda bu sistem İOS adını almaktadır. İOS işletim sisteminin uygulama mağazası ise App store dur. App Store uygulamasına girerek pusula yazılarak veya İOS cihazların internet servislerinden https://apps.apple.com/tr/app/en-iyi-pusula/id892331870?l=tr linki kullanılarak pusula uygulaması indirilebilir.

PUSULA İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Pusula Android Google Play İndirme Linki

Android cihazlarda ise uygulama yükleme ve yönetme programı Google Play Store'dur. Google Play Store, İPhone hariç tüm cihazlarda geçerli olan uygulama indirme yöneticisidir. Android cihazlarda (tabletler dahil) Google Play Store uygulamasından pusula aratılarak veya internet uygulamasından https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eonsoft.Compass&hl=tr&gl=US linki ile indirilebilir.

PUSULA ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Pusula Nasıl Yüklenir?

Pusula Android ve İOS cihazların kendi uygulama sağlayıcı programları üzerinden indirilmektedir. Buna göre;

- Android cihazlarda, Google Play Store uygulamasına girilerek ya linkten ya da arama yapılarak uygulamanın ana sayfasına girilmesinin ardından yükle butonuna basarak indirilmesi sağlanabilir. Uygulama indirdikten sonra istenen bilgiler ve konum izinleri verildikten sonra kullanılabilir.

- İOS cihazlarda da Androidler ile aynı şekilde App Store'a girilerek indirimi sağlanabilir. İOS cihazlarda da yine aynı konum izinleri ve erişim izinleri verilerek kullanımı sağlanabilir.

Pusula Nasıl Kullanılır?

Pusula uygulaması uygulama içinde kullanılabildiği gibi arka planda da kullanılabilir. Ancak sağlıklı kullanımı için uygulama açık durumda kullanılması gerekmektedir. Bunun haricinde pusula uygulamasının sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için konum izinlerinin verilmesi gerekmektedir. Cihazın konum bilgilerinin programa tanımlanması ile tam olarak uygulama kullanılabilir.

Pusula Özellikleri Neler? Pusula incelemesi

Pusula özellikle yön bulma konusunda verdiği kesin koordinatlar ile doğa severlerin gözde uygulaması konumunda yer almaktadır. Aynı zamanda bu koordinatları kaydetme ve paylaşma özelliği ile de kaybolma riskini ortadan kaldıran hayati bir uygulama konumundadır. Kolay kullanılır ve anlaşılabilir dili ile de karmaşık yönler yerine hangi yönün hangi tarafta olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Tüm verileri kaydetme özelliği de bulunmaktadır.

Pusula Nasıl Silinir?

Pusula uygulaması hem App Store hem de Google Play Store'dan indirilebilir. Bunların haricinde İOS cihazlardan uygulamanın üstüne beş saniye basılarak uygulamayı sil ve onayı verildikten sonra silinmesi gerçekleşir. Android cihazlarda se Ayarlar - Uygulama Yöneticisi kısmından kaldır butonuna basılarak silinmesi sağlanır. Her iki işletim sisteminde de program silinmesinin ardından bilgilerde silinir.