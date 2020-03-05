PUBG Vikendi haritası güncelleme ile yenilendi! İşte, yeni özellikler
Bir süredir oyunseverlerin merakla beklediği PUBG Vikendi güncellemesi test kullanıcıları için resmen erişime açıldı. Harita içerisinde bazı değişiklikler yapıldığını doğrulayan PUBG topluluk yöneticisi Hawkinz, test sürecinin devam ettiği haritada trenin gerçekten hareket ettiğini ifade etti. İşte, PUBG Vikendi harita güncellemesinden bazı detaylar
64 oyuncuya özel olarak tasarlanan PUBG Karakin haritasının önünü açmak için ocak ayında yayından kaldırılan Vikendi haritası, eski karla kaplı geniş alanın hayranları tarafından ısrarla talep edilmesi dolayısıyla geri döndü.
Perşembe günü test yayınına çıkan haritada bir de hareket halindeki tren sürprizi yer aldı. Daha az karlı olması beklenen haritada Dino Park isimli alan genişletilerek Dinoland ismiyle yeniden erişime açılıyor.
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