PUBG Vikendi haritası güncelleme ile yenilendi! İşte, yeni özellikler

64 oyuncuya özel olarak tasarlanan PUBG Karakin haritasının önünü açmak için ocak ayında yayından kaldırılan Vikendi haritası, eski karla kaplı geniş alanın hayranları tarafından ısrarla talep edilmesi dolayısıyla geri döndü.

Perşembe günü test yayınına çıkan haritada bir de hareket halindeki tren sürprizi yer aldı. Daha az karlı olması beklenen haritada Dino Park isimli alan genişletilerek Dinoland ismiyle yeniden erişime açılıyor.