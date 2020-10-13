PUBG Mobile oyuncuları için Ağır Silah 2.0 modu geliyor

Bundan 1 sene önce PUBG Mobile, oyunculara yeni özellikler sunarak savaşmaları için yeni bir yol sunan Ağır Silah modunu eklemişti. Sunulan yeni Ağır Silah 2.0 modunda ise oyuncular, güçlü araçları ve devasa ateş gücünü kullanarak stratejik avantaj kazanabilirler:

* Zırhlı Silahlar – UAZ, Dacia, off-road buggy ve kamyonet gibi PUBG MOBILE’ın klasik araçları, koruyucu zırh ile güçlendirildi. Bununla birlikte oyuncular yeni Zırhlı Helikopter ile gökyüzünde gezebilecekler.

* Süpergüçlü Silahlar – Yeni lazer güdümlü füze ve dört namlulu roket fırlatıcı, oyuncuların düşmanlarına ek hasar vermesi için Süper Silah Kasalarına eklendi



* Özel Taktiksel Ekipman – 30 saniyelik İHA Kontrol Terminali etraftaki düşman yerlerini gösterirken, 8 füzeyle de donatıldı. Bununla birlikte Taşınabilir Radar da düşman araçları hakkında bilgi sağlıyor

* Bomba Kıyafeti – Bu yeni ve yerden toplanabilen giysi, tüm patlama hasarlarına karşı önemli bir azatlma sağlıyor

* Gizli Oda ve Üs – Gizli Oda, savaş sırasında rastgele yenilenir ve süper silahlar barındırır. Üs ise her maçın başında aktif hale gelir ve oyuncular buradan ağır silahları ve güçlü ekipmanları alabilirler. Aynı zamanda Gelişmiş İletişim Kulesi sayesinde oyuncular, savaşta kalmak için ölen takım arkadaşlarını canlandırabilirler.