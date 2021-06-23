Pubg Mobile indir - Pubg Mobile nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm hayatta kalma oyunu

Pubg mobile ilk kez 2018 yılında piyasaya sürülmüş olan bir mobil uygulamadır. PUBG Corporation şirketi tarafından geliştirilmiştir. Hem android hem de IOS işletim sistemlerinden oynanmaktadır.

Pubg Mobile Nedir ve Nasıl Oynanır?

PUBG Mobile bir battle royale oyunudur. Aksiyon macera türlerinden olan bu oyun online bir şekilde takım oluşturmanızı sağlar ve yerden topladığınız silahlar ile birlikte düşmanı öldürmenizi sağlar. Pubg mobile dünyanın en çok oynanan oyunları arasına girmeyi başarmıştır. Aksiyon macera oyunlarında en güzel oyunlardan olan bu oyun çok kolay bir şekilde oynanmaktadır.

Öncelikle bu oyunu düzgün bir şekilde oynamak için bazı ayarları yapmanız gerekiyor. Bunun için ise özelleştirilen ayarlar ile kendinize göre silah tutma ve silah ile ateş etme kabiliyetlerinizi göstermeniz şarttır. Oyun da herkes bir sunucuya bağlanır. Sunucuda ise 100 kişi bir uçağa bırakılır. 100 kişi atlama zamanı geldiğinde atlamaya başlar ve yerlerde birçok silah bulunur.

Bu silahları toplayarak ve güçlenerek rakip oyuncuları öldürerek oynayabilirsiniz. Dilerseniz tekli sunuculara da girerek takımsız bir şekilde bu oyunu oynayabilirsiniz. Oyunda önemli olan altın kural ise alan daralmadan alana doğru koşmaktır.

Pubg Mobile Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Pubg mobile oyununu indirmek için öncelikle bir market uygulamasına giriş sağlamanız gerekiyor. Eğer Android kullanıcısı iseniz google play store, ios kullanıcısı iseniz app store uygulamasına girerek arama butonuna Pubg mobile yazarak ilk çıkan seçenekte indirebilirsiniz. Oyunun iki tane versiyonu vardır. Birisi Pubg mobile orijinal diğeri ise Pubg mobile lite uygulamasıdır. Pubg mobile daha çok oynanan ve daha çok yer kaplayan bir uygulamadır. İndirdikten sonra bir üyelik oluşturmanız ve karakter yaratmanız gerekiyor.

Pubg Mobile IOS App Store İndirme Linki

Pubg oyununu indirmek için bu indirme linkini kullanabilirsiniz;

" https://apps.apple.com/tr/app/pubg-mobile-3-yil-d%C3%B6n%C3%BCm%C3%BC/id1330123889?l=tr "

PUBG MOBİLE IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Pubg Mobile Android Google Play İndirme Linki

Pubg mobile oyununu indirmek için bu linki kullanabilirsiniz;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig&hl=tr&gl=US "

PUBG MOBİLE ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Pubg Mobile Oynama Tüyoları ve İpuçları

Karakterinizi oluşturduktan sonra oyunda başarılı olabilmek için alana dikkat etmeniz gerekmektedir. Alan belirli bir süre içerisinde daralmakta ve eğer alan dışında kalırsanız karakteriniz can kaybedecektir. Bundan dolayı daima alana yakın ve alanın içinde hareket etmeye özen gösterin. Ardından karakteriniz ile birlikte iyi bir silah seçmeye çalışın.

Oyunda iyi silah seçmek ve hangi silahı seçeceğiniz tamamen size kalmıştır. Oyuna başlamadan önce antrenman sahasına girerek hangi silahı daha iyi kullandığınızı tespit edin. Ardından oyunda da bu silahı alarak düşmanlarınızı öldürün. Eğer takımsız oynuyorsanız oyunda yerinizi belli etmemeniz çok önemlidir. Bundan dolayı bir yerden bir yere gidecekken araba kullanmak yerinizi belli edebilir. Bundan dolayı daha çok koşarak ve yürüyerek ya da sürünerek gitmeniz sizin için oyunda kalma açısından son derecede önemlidir.

Pubg Mobile Özellikler ve İncelemesi

- Takımlı ya da tekli sunuculara bağlanabilirsiniz.

- Oyunda her çeşit silah bulunmaktadır.

- UC satın alarak oyunda fark yaratabilirsiniz.

- Oyun 1 GB üstünde boyuta sahiptir.