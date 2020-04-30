PUBG Mobile için Ramazan ayı güncellemesi

Oyuncular, bir ay boyunca karşılarına çıkan görevleri tamamlayarak kazandıkları ile oyun içi ödüller ve eşyalar kazanabilecekler. Ayrıca Ramazan ayı boyunca 7 gün arka arkaya oyuna giriş yapanlar, bu etkinliğe özel lambayı da ödül olarak alabilecekler.

Sadece Ramazan kutusuna özel yeni görünüm ve eşyalar oyuna eklenirken, yine bu temaya uygun giysi ve aksesuarlar da bu ay boyunca oyunculara hediye edilecek. Geleneksel Orta Doğu tasarımları barındıran bu eşyalar, savaş alanının da çehresini değiştirecek.

Tüm bunlara ek olarak Şans Çarkı ise oyuncuların mücevherlerle donatılmış şık takım elbiseler, lüks eşyalar ve araçlar kazanmasına imkan tanıyacak.

PUBG MOBILE, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularını, Ramazan vesilesiyle aileyle daha fazla değerli vakit geçirilen, kişisel gelişim, minnet ve alçakgönüllülükle dolu bir ay geçirmeye davet ediyor.

Tencent Games Küresel Yayın Departmanı Genel Müdürü Vincent Wang şunları söyledi:

“Hayranlarımıza ve oyuncularımıza, geçtiğimiz iki yıl boyunca bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla fiziksel olarak ayrı olsak da, bu, oyunlara olan sevgimiz vasıtasıyla onlarla yakın olamayacağımız anlamına gelmiyor. Tüm PUBG MOBILE oyuncularını evde kalarak sağlıklarını korumaya ve yetkililerin yaptığı önerileri sıkı bir şekilde takip etmeye davet ediyoruz. PUBG MOBILE’ın keyfini evde eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde çıkararak takım ruhumuzu göstermeye devam edelim.”

PUBG MOBILE, Ramazan ayı ruhuna uygun olarak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sosyal mesafe önerilerine destek olmak amacıyla, tüm oyuncuları bu kutsal ayda aile ve arkadaşlarıyla online olarak bir araya gelme ve iletişimde kalmaya davet ediyor.