PUBG Mobile 12. sezon ne zaman başlayacak?

PUBG Mobile 12. yeni sezon ile oyunseverlerin karşısına çıkacak. Pek çok PUBG tutkununun varını yoğunu ortaya koyduğu 11. sezonun sona ermesinin hemen ardından 12. sezon ile izleyici karşısına çıkacak olan PUBG Mobile, bazı sürprizleri de beraberinde getirecek. Peki, PUBG Mobile 12. sezon ne zaman başlıyor ve yeni sezonda oyuna neler dahil olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

PUBG 12. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

PUBG Mobile 12. sezonun ne zaman başlayacağı net bir şekilde bilinmese de, 11. sezonun 8 Mart tarihinde bitmesi, 12. sezonun ise 9 Mart tarihinde başlaması bekleniyor. Bu kapsamda PUBG Mobile için 0.17.5 uzantılı güncellemenin yayınlanması bekleniyor.

Yeni sezonda baharın canlılığını yansıtacak renk tonları olan mavi, mor, sarı, pembenin ağırlıkta olması bekleniyor. Royale Pass ödüllerinde ise parlak savaş kıyafetlerinin bulunacağı düşünülüyor.