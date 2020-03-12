PUBG için PC ve oyun konsollarına yeni güncelleme

Yeni silah, Karakin’e özel olarak eklendi ve etkili patlama özelliği ile ihlal noktalarını uzaktan yıkarken düşmana ciddi hasar verebilir. Panzerfaust PUBG’deki ilk geri tepme özelliği olan silah, bu yüzden ateşlemeden önce takım arkadaşlarınızın nerede durduğuna dikkat etmeniz gerekiyor.

Bu güncelleme ayrıca M249, Tommy Gun ve UMP-45'e dengeleme getiriyor. Daha önce sadece Oyuncu Yardım Paketi’nde olan M249 güncellenmiş bir görünüme, ses efektlerine ve ek slotlara sahip olurken, mermi kapasitesi, hasar ve sabitlik özelliklerinde de azaltma mevcut. Tommy Gun tetik çekme gücü hızı, hasar gücünde artış ve sonunda kırmızı nokta ve holografik görüş ekleme imkanı ile güncellenmiş bulunuyor. UMP-45 ise hasar ve mermi hareket hızında bir yükselmeye kavuştu. Ayrıca 2019 Global Esports Kural Seti, 2020 yılı için de yenilendi.

Bu güncellemeler ve dahası Güncelleme 6.3 PC ve konsol sunucularına geldiğinde erişilebilir olacak. Aksiyonu hemen deneyimlemek isteyenler için PC Test Sunucuları açıldı.

PUBG 6.2 Konsol Güncellemesi

Güncelleme 6.2 iki hafta önce PC sunucularında çıkışını yaptıktan hemen sonra PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için de aktif hale geldi. Konsol oyuncuları bu güncelleme sonrası Cross Party Play özelliği ile tanışıyorlar, böylelikle PS4 ve Xbox’taki konsol toplulukları birbirleri ile mücadele edebiliyorlar.

Bu güncelleme Arcade mod ile beraber yeni oyun modlarını da getiriyor ve ilki, klasik Takım Ölüm Oyunu modu. Sekiz kişilik iki takımın karşı karşıya gelmesiyle en çok puanı alanın çorba parasını kazandığı bu mod, kısıtlı bir süreliğine oynanabilir olacak. Ek olarak Güncelleme 6.2, oyuncuların çok talep ettiği tek kullanımlık el bombaları, molotoflar, sis, sersemletme bombaları ve daha fazlasını içeren dengelemeleri de içeriyor.



