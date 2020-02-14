PUBG 6.2 güncellemesi ile Arcade Modu geliyor

Takım Deathmatch (Ölüm Oyunu) Modu:



Bu yeniliklerin ilki klasik Takım Ölüm Oyunu modu ve kısıtlı bir süre için Arcade olarak karşımıza çıkıyor. Takım Ölüm Oyunu’nda 8 kişiden oluşan iki takım karşılaşır ve 50 öldürmeye ulaşan ilk takım veya 10 dakika sonunda en çok öldürmesi olan takım raundu kazanır. İki raunt galibiyet alan takım zafere ulaşır. Takım Ölüm Oyunu, tam da bu karmaşaya uygun tasarlanmış PUBG haritalarının daha küçük savaş alanlarına dönüştürülmüş bölümlerini içeriyor.



Patlayıcılarda Dengeleme:



Güncelleme 6.2 oyuncuların çok talep ettiği dengelemeyi patlayıcılara getiriyor. El bombaları, molotoflar, sis bombaları ve sersemletme bombaları artık daha ağır olacak ve bu da envanterinizde onlardan artık daha az sayıda taşıyabileceğiniz anlamına geliyor. Yelekler artık el bombalarının hasarını hafifletecek ve molotoflardan çıkan ateş de daha hızlı saçılacak.