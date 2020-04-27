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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 27.04.2020 - 04:41,Son Güncelleme:

Progress MS-14 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

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Progress MS-14 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı
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Progress MS-14 kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, Progress MS 14 kargo kapsülü, TSİ 04.51'de Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Yakıt, gıda malzemeleri ve diğer kargoları götüren kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 3 saat 20 dakika sonra ulaştı.

UUİ'de, Rus kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy bulunuyor.

NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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