Predator Sim Racing Cup 2021 başlıyor

Türkiye’deki katılımcılar arasından Predator Sim Racing Cup ulusal finalinde yarışmaya hak kazananlar, hot lap sırasında en hızlı tur zamanına imza atanların sıralanmasıyla belirlenecek. 45 dakika sürecek ulusal finalde en fazla 20 pilot yarışabilecek. Ulusal şampiyon, diğer 14 ulusal şampiyona ve R8G eSpor takımının profesyonel sürücülerine karşı 30 Mayıs’ta “Uluslararası Finale” katılma hakkı kazanacak.

Acer EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, “Acer olarak eSporu herkes için erişilebilir kılma ve yeni yeteneklerin keşfini destekleme konusu önemli. Predator Sim Racing Cup 2021 ile ilk kez tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen kendi uluslararası eSpor yarışmamızı oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Predator Sim Racing Cup 2021 ulusal eleme turları, Mercedes AMG GT3’ün sürücü koltuğuna oturan pilotları saatte 350 km ile giderken bir anda saatte 70 km’ye düşmeye zorlayan Monza pistinde gerçekleştirilecek. Uluslararası finalin düzenleneceği pist, tüm ulusal şampiyonların katılacağı oylamayla belirlenecek.