Powerpoint indir - Powerpoint nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm slayt yapma ve düzenleme uygulaması

Powerpoint, Microsoft Office programları arasında yer alan ve en fazla kullanılan programlardan birisidir. Powerpoint, Microsoft firmasının hazırlamış olduğu bir sunu tasarlama programıdır. Sunum hazırlamak için okul hayatında ve çalışma hayatında oldukça fazla tercih edilmekte olan bir program olduğu da söylenebilir.

Powerpoint Nedir ve Ne İşe Yarar?

Powerpoint, 1987 yılında Microsoft Office tarafından piyasaya sunulan bir yazılımdır. Powerpoint programı genel olarak slayt oluşturmak için kullanılmakta olan bir programdır. Powerpoint programı genel olarak slayt hazırlamak için kullanılan bir program olsa da aynı zamanda birçok farklı amaç içinde kullanılmaktadır.

Hazırlanan powerpoint dosyaları ile projektör kullanarak sunum yapmak da mümkündür. E-posta yönetimi, elektronik sunu ve elektronik tablo oluşturma gibi çeşitli dosyaları hazırlamak için kullanılmakta olan bir programdır.

Powerpoint Nasıl İndirilir?

Powerpoint programını kullanmak isteyen kişilerin öncelikli olarak programı yüklemeleri gerekmektedir. Microsoft Power Point uygulamasının deneme sürümünü ücretsiz olarak kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda da Office programlarını satın alarak da ücretli bir şekilde de kullanım sağlayabilirsiniz. Microsoft'un kendi sitesine girerek kolaylıkla deneme sürümünü bilgisayarınıza indirebilir ve kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Powerpoint IOS App Store İndirme Linki

Powerpoint programını IOS işletim sistemine sahip olan cihazlara indirmek isteyen kişiler ise App Store üzerinden kolaylıkla indirebilir. IOS işletim sistemine sahip cihazlarda powerpoint programını kullanmak isteyen kişiler de https://apps.apple.com/tr/app/microsoft-powerpoint/id586449534?l=tr linki üzerine tıklayarak program dosyasını bilgisayarına indirebilir.

POWERPOİNT IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Powerpoint Android Google Play İndirme Linki

Powerpoint programını Android işletim sistemine sahip cihazlarda da kullanmanız mümkündür. Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanmak için ise Google play indirme linkini kullanmanız mümkündür. Android işletim sistemlerinde powerpoint dosyasını indirmek ve kullanmak için https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.powerpoint&hl=tr&gl=US linki üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

POWERPOİNT ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Powerpoint Nasıl Yüklenir?

Powerpoint programını yüklemek için öncelikli olarak, powerpoint program dosyasının indirilmesi gerekir. Programın indirilme işlemi tamamlandıktan sonra ise dosyayı açmanız ve kurulumu tamamlamanız gerekmektedir. Kurulumu başarılı bir şekilde tamamladığınız takdir de powerpoint kullanmaya başlayabilirsiniz.

Powerpoint Nasıl Kullanılır?

Powerpoint programının indirme ve yükleme işlemini tamamladıysanız sırada nasıl kullanılacağını öğrenmek yer almaktadır. Powerpoint kullanırken ilk olarak bir sayfa açmanız gerekir. Sayfa açtıktan sonra ekle menüsünü kullanarak yeni slayt seçeneği ile slaytınıza istediğiniz kadar sayfa ekleyebilirsiniz. Tasarım başlığına basarak istediğiniz tasarımı seçebilirsiniz. Sayfanıza hem görsel ekleyebilir hem de yazı yazabilirsiniz.

Power Point'in Özellikleri Nelerdir? Powerpoint İncelemesi

Powerpoint programı ile birçok dosya hazırlamak ve oluşturmak mümkündür. Bu yüzden de oldukça fazla kullanılmaktadır. Powerpoint programını kullanarak;

Slayt dosyaları hazırlanabilir.

Geçişler ve animasyonlar eklenerek slaytlar hareketlendirilebilir.

Klavye üzerindeki kısa yol tuşları kullanılarak da programı kullanmak mümkündür.

Ses efekti de eklenebilir.

Hazırlanan sunumlara grafik, ses ve video dosyaları da eklenebilir.

Powerpoint Nasıl Silinir?

Powerpoint uygulamasının eğer deneme sürümünü indirdiyseniz kullanım süreniz dolduğu zaman program dosyasını kaldırmak isteyebilirsiniz. Bilgisayarınızda bulunan powerpoint programını kaldırmak için öncelikli olarak bilgisayarda yüklü olan programların içerisine girilmesi gerekmektedir.

Powerpoint programını silmek için üzerine basmanız ve yüklü olan programı kaldır seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Sonrasında yüklü olan program kaldırıldığı zaman tamamlandı şeklinde bildirimi görüntüledikten sonra pencereyi kapatabilirsiniz.