Pooh Patoloji Testi nedir? İşte Winnie The Pooh Karakterleri

Pooh Patoloji Testi Profesörler Dr. Sarah E. Shea (M.D.), Dr. Kevin Gordon (M.D.) ve ortakları çizgi film Winnie the Pooh'un karakterlerini inceledi ve her birinin kesin bir psikiyatrik tanı ile ilişkilendirilebileceği sonucuna vardı. Orijinal araştırma Shea, S. E., Gordon, K., Hawkins, A., Kawchuk, J., & Smith., D. tarafından yürütülmüş ve Canadian Medical Association Journal, 163(12)'de yayınlanmıştır.



Profesör Dr. Sarah E. Shea (M.D.) ve Kevin Gordon (M.D.) çalışmalarına dayanan Pooh Patoloji testi kişiliğinizi Winnie the Pooh karakterlerinden biriyle eşleştiriyor. Bu testin size kişilik türünüzün bir göstergesini verdiği iddia ediliyor.



Winnie The Pooh Karakterleri



Winnie The Pooh (Türkçe "Ayı Vinniy"), Alan Alexander Milne'nin kurguladığı bir karakter ve bu karakterin hikayesidir. Milne, hikayeyi oğlu Christopher Robin'e (1920-1996) anlatmak için kaleme almış. Milne, bu hikâye bağlamında 1924 il2 1926 yılları arasında oğlunun oyuncak ayısından esinlenerek "Kalın Kafalı Ayı" adında bir kahraman kurgulamış.



100 Hektar Ormanı'nda yaşayan Ayı Winny, küçük korkak Piglet, zıp zıp kaplan Tigger, bahçıvan ve titiz Tavşan Rabbit ve uyuşuk Eeyore'un hikâyeleri üzerine kuruludur.



Kahramanlarımız Christopher Robin adlı çocuğun kendi kafasında yaratmış olduğu oyun dünyasına aittirler. Kimi maceralarında onlara Christopher Robin, Baykuş ya da küçük kangru Roo da eşlik eder.



Winnie The Pooh'u diğer çizgi filmlerden ayıran en belirgin özelliği tamamen olumlu ve öğretici konular içermesidir. Günümüzde çizgi filmlerde sıklıkla görülen olumsuz konu ve olaylar, Winnie The Pooh'da görülmez.



Dizi kahramanlarının başlıca karakter özellikleri şöyledir; küçük pembe Piglet oldukça korkaktır ama kocaman bir kalbi vardır. Tavşan, her konuda bilgiçlik taslar ve liderlik eder ama en kolay soğuk kanlılığını yitiren de odur. Tigger, bir kaplan olduğundan olsa gerek, grubun en neşeli ve en cesur üyesidir. Ayı Winnie, obur ve sakindir. Eeyore ise her zaman bezgin ve isteksiz görünmesine karşın arkadaşlarını maceralarında hiç yalnız bırakmaz. Grubun en son ve en küçük üyesi aralarına sonradan katılan küçük kanguru Roo'dur. Roo, 100 Hektar Ormanı'na annesi Kanga ile beraber taşınmıştır. Küçük Roo oldukça maceracı ve cesur bir çocuktur. Hikâyelerin anlatımına göre daha birçok karakter boy göstermektedir. Mesela geniş bir aile ağacı olan "Baykuş" ya da çalışkan "Köstebek" gibi. Son yıllarda Winny The Pooh serisinin sinemalarda gösterilmek üzere uzun metrajlı sinema filmleri de hazırlanmaktadır.