POCO X3 GT Türkiye'de: İşte öne çıkan özellikleri

Türkiye’de 4.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak olan POCO X3 GT, Çift 5G SIM'li MediaTek Dimensity 1100 çipseti, 120Hz DynamicSwitch DotDisplay, yüksek çözünürlüklü 64MP üçlü kamera kurulumu ve 5000mAh (tip) yüksek kapasiteli pilini hızla şarj etmek için 67W Turbo Şarj (POCO akıllı telefonlarında ilk kez) teknolojisine sahip. POCO X3 GT, ayrıca çizilmelere ve kırılmaya karşı Corning Gorilla Glass Victus ile donatıldı.

POCO X3 GT, çeşitli cihazların bulunduğu POCO X serisinin en yeni modeli olarak sunuluyor. MediaTek'in üst düzey Dimensity 1100 5G çipseti ile donatılan POCO X3 GT, iddialı bir telefon. Dimensity 1100, daha hızlı işlemcisi ve daha iyi bağlantı sağlamasıyla öne çıkıyor. POCO X3 GT, 6nm çipset teknolojisiyle geliştirilen ve yüksek güç verimliği sunan MediaTek Dimensity 1100 işlemciye sahip Türkiye’deki ilk telefon olma özelliği taşıyor.



POCO X3 GT, 2,6 GHz'e kadar en son dört güçlü Arm Cortex-A78 çekirdek ve dört Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeği üzerinde çalışıyor. Bu işlemci mimarisi, 836 MHz'de çalışan geliştirilmiş dokuz çekirdekli Arm Mali-G77 GPU ile birleştiğinde, oyunların daha yüksek kalitede oynanmasına olanak tanıyor. Ayrıca, entegre 5G modem, çift SIM kart yuvası ve WiFi 6 desteği ile kesintisiz bağlantı imkanı sunuyor.



Sıvı Soğutma Teknolojisi 2.0 sayesinde serin kalan POCO X3 GT, sağladığı yüksek performansı uzun süre korumaya devam ediyor. Bu yüksek hızın üstesinden gelmek için UFS 3.1 teknolojisi, dosyalara hızla erişilmesine ve kaydedilmesine olanak tanıyor.

Cihazı sadece 42 dakikada %0'dan %100'e şarj edebilen 67W Turbo Şarj özelliğine sahip ilk POCO telefonu olan POCO X3 GT,5000mAh (tip) pile sahip. 120Hz ekran yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ekranıyla dikkat çeken POCO X3 GT, NFC ve X eksenli doğrusal motor gibi özelliklere sahip.

POCO X3 GT, 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş kamerası ve 2MP makro kameradan oluşan çok yönlü 64MP üçlü kamera kurulumuyla öne çıkıyor. Bu kurulumla Pro Time-Lapse çekimleri yapılabiliyor, AI Shutters ile çekilen bir dizi fotoğraf arasından en iyileri seçilebiliyor ve video kayıt araçlarıyla öne çıkıyor. Gerçek zamanlı bokeh video, hem ön hem arka kamerada HDR video kaydı ile çok çeşitli renkleri ve derinliği yakalayabiliyor. Telefon aynı zamanda 8 sinematik film filtresi ve 5 vlog şablonuna sahip.

POCO X3 GT, 193 gram ağırlığında ve 8,9 mm kalınlığında.