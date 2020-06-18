Poco F2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
Xİaomi, yeni akıllı telefonu POCO F2 Pro'yu gün yüzüne çıkardı. Donanım seviyesine bakıldığında telefon pazarını hayli hareketlendirecek bir telefona benzeyen ürün, Türkiye'de de satışa sunuluyor. İşte Poco F2 Pro'nun teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı...
POCO, en yeni akıllı telefonu POCO F2 Pro'yu Türkiye'de duyurdu. Snapdragon 865 Mobil Platform ile desteklenen POCO F2 Pro, üst seviye bir telefon. Önceki modellerine göre yüzde 25 daha fazla performans sağlayan sekiz çekirdekli Kryo 585 işlemci ve Adreno 650 GPU ile sürekli bağlı olan kullanıcılara yüksek performansı sağlıyor.
POCO F2 Pro, LiquidCool Technology 2.0 ile piyasadaki en büyük buhar odasının yanı sıra çoklu grafit ve grafen yığınını da bünyesinde barındırıyor. Bu çözüm, cihazın özellikle SoC'sini ve yüzeyini serin tutarken en ağır yüklerde dahi performansın istenilen düzeyde olmasını sağlıyor. Uzman kullanıcılar için optimize edilen ve TÜV Rheinland High Gaming Performance sertifikasına sahip olan POCO F2 Pro, gelişmiş HDR ekranı ile üstün oyun deneyimi ve Z ekseni doğrusal motoruyla gerçekçi dokunsal bildirim sunuyor.
POCO F2 Pro, optik ekran içi parmak izi sensörü ve hem önde hem arkada Corning Gorilla Glass 5 koruması ile geliyor. Telefon gri, mor, mavi ve beyaz olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip.
5000000:1 kontrast oranı ve 500 nit (tip) / 800 nit (HBM) parlaklığıyla dikkat çeken POCO F2 Pro'nun doğru ortam ışığı algılama ve parlaklık ayarı sağlayan 360° üçlü ortam ışığı sensörüne sahip 6,67 inç AMOLED ekranı da dikkat çekici.
Cihaz, en son TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikası, HDR10+, DC ışık kısma ve Gün Işığı Modu 2.0 özelliklerine sahip. Gelişmiş özelleştirilebilir renk düzeni ayarları sayesinde kullanıcılar, kişiselleştirilmiş bir deneyim için cihazın ekranını kendi zevklerine göre kişiselleştirebiliyorlar.
64 MP'lik dörtlü kamera kurulumuyla dikkatleri üzerine toplayan POCO F2 Pro'nun Sony IMX686 sensörü net ve ayrıntılar görüntüler yakalarken, 13 MP'lik 123° ultra geniş açılı lensi kullanıcıların manzara ve büyük grup fotoğrafları çekebilmesine olanak tanıyor. Arka kameranın etrafına konumlanmış 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü, bokeh efektine sahip ayrıntılı yakın çekimlerle görüntüleri elde etmenizi sağlıyor.
8K (24 fps) ve 4K (60 fps) ultra yüksek çözünürlüklü video kaydı yapabilen POCO F2 Pro'nun Pro modu, odaklama ve pozlama üzerinde daha fazla kontrol sunuyor.
POCO F2 Pro'nun ön tarafındaki çok renkli bildirim ışığına sahip 20 MP'lik devasa açılır kamerası ön ekran çerçevesinin minimum inceliğe sahip olmasına olanak tanıyor.
4.700 mAh bataryasıyla gelen cihaz aynı zamanda 30W hızlı şarj özelliğine sahip. Cihazın bataryası 30 dakikada %64, 63 dakikada %100'e şarj düzeyine ulaşıyor. POCO F2 Pro, şarj hızına ek olarak, hareket halindeki kullanıcılara pratik bir şarj deneyimi sağlayan kutu içinden çıkan 33W şarj cihazıyla birlikte geliyor.
WiFi 6 desteğiyle 9,6 Gbps hıza ulaşabilen POCO F2 Pro, WiFi 5'ten yaklaşık üç kat hızlı bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 2,4G WiFi, 5G WiFi ve mobil veri ile her zaman istikrarlı ve yüksek hızlı ağ bağlantılarına izin veren çoklu bağlantı özelliğini içeriyor.
POCO F2 Pro'nun 6GB+128GB modeli 6.499 TL'den satışa sunulmuş durumda. POCO F2 Pro'nun yanında Mi Smart Band 4 de ücretsiz verilecek.
POCO F2 Pro Teknik Özellikler
POCO F2 Pro
Ekran
6,67” AMOLED üstün Full Screen Ekran
2400×1080 FHD+
Kontrast oranı: 5,000,000:1
Parlaklık: 500 nit (tip) / 800 nit (HBM)
360° üçlü ortam ışığı sensörü
TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikasyonu
HDR10+
Gelişmiş renk düzeni ayarları
Corning Gorilla Glass 5
Renk
Neon Mavisi, Elektrikli Mor, Siber Gri, Hayalet Beyazı
- Gri ve mor cihazlarda parlama önleyici mat kaplama
Ölçüler
163,3 mm x 75,4 mm x 8,9 mm, 218 g
Ağ Desteği
Çift SIM bekleme
Wi-Fi 6, 5G MultiLink
İşlemci
Qualcomm Snapdragon 865, 7 nm işlemci teknolojisi
Kryo 585 sekiz çekirdekli CPU
Adreno 650 GPU
5G desteği
Depolama
LPDDR5 + UFS 3.1 (8GB+256GB varyantı)
LPDDR4X + UFS 3.1 (6GB+128GB varyantı)
Soğutma Sistemi
LiquidCool Technology 2.0 - 3435 mm Buhar Odası + çok katmanlı grafit + grafen, 14°C'ye kadar CPU çekirdek ısı azaltma
Arka Kamera
64MP + 13MP + 5MP + 2MP dörtlü arka kamera
64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera
13MP 123° ultra geniş açılı kamera
5MP telemakro kamera, 1.12μm piksel boyutu, f/2.2, AF
2MP derinlik sensörü
8K@24fps/4K@60fps video kaydı desteği, Pro modu, 4K 30fps time-lapse, ShootSteady video, Video bokeh efekti, Gece modu 2.0, Vlog modu, Sinematik mod
Ön Kamera
20MP açılır ön kamera
120fps yavaş çekim
Çok renkli bildirim ışığı
Düşmelere karşı koruma
Bağlantı
Çok işlevli NFC, IR blaster
Güvenlik
Ekran içi parmak izi sensörü
Batarya ve Şarj
4.700 mAh (tip) batarya
30W kablolu hızlı şarj (63 dakikada %1002)
Kutu içinden çıkan şarj cihazı: 33W
USB Type-C
Ses
3.5mm kulaklık jakı
Hi-Res Audio sertifikası
Motor
Z-eksenli doğrusal titreşim motoru
Sistem
Android 10 tabanlı POCO MIUI
Depolama Varyantları
8GB+256GB
6GB+128GB
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