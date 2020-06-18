Poco F2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

POCO, en yeni akıllı telefonu POCO F2 Pro'yu Türkiye'de duyurdu. Snapdragon 865 Mobil Platform ile desteklenen POCO F2 Pro, üst seviye bir telefon. Önceki modellerine göre yüzde 25 daha fazla performans sağlayan sekiz çekirdekli Kryo 585 işlemci ve Adreno 650 GPU ile sürekli bağlı olan kullanıcılara yüksek performansı sağlıyor.

POCO F2 Pro, LiquidCool Technology 2.0 ile piyasadaki en büyük buhar odasının yanı sıra çoklu grafit ve grafen yığınını da bünyesinde barındırıyor. Bu çözüm, cihazın özellikle SoC'sini ve yüzeyini serin tutarken en ağır yüklerde dahi performansın istenilen düzeyde olmasını sağlıyor. Uzman kullanıcılar için optimize edilen ve TÜV Rheinland High Gaming Performance sertifikasına sahip olan POCO F2 Pro, gelişmiş HDR ekranı ile üstün oyun deneyimi ve Z ekseni doğrusal motoruyla gerçekçi dokunsal bildirim sunuyor.

POCO F2 Pro, optik ekran içi parmak izi sensörü ve hem önde hem arkada Corning Gorilla Glass 5 koruması ile geliyor. Telefon gri, mor, mavi ve beyaz olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip.



5000000:1 kontrast oranı ve 500 nit (tip) / 800 nit (HBM) parlaklığıyla dikkat çeken POCO F2 Pro'nun doğru ortam ışığı algılama ve parlaklık ayarı sağlayan 360° üçlü ortam ışığı sensörüne sahip 6,67 inç AMOLED ekranı da dikkat çekici.

Cihaz, en son TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikası, HDR10+, DC ışık kısma ve Gün Işığı Modu 2.0 özelliklerine sahip. Gelişmiş özelleştirilebilir renk düzeni ayarları sayesinde kullanıcılar, kişiselleştirilmiş bir deneyim için cihazın ekranını kendi zevklerine göre kişiselleştirebiliyorlar.

64 MP'lik dörtlü kamera kurulumuyla dikkatleri üzerine toplayan POCO F2 Pro'nun Sony IMX686 sensörü net ve ayrıntılar görüntüler yakalarken, 13 MP'lik 123° ultra geniş açılı lensi kullanıcıların manzara ve büyük grup fotoğrafları çekebilmesine olanak tanıyor. Arka kameranın etrafına konumlanmış 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü, bokeh efektine sahip ayrıntılı yakın çekimlerle görüntüleri elde etmenizi sağlıyor.

8K (24 fps) ve 4K (60 fps) ultra yüksek çözünürlüklü video kaydı yapabilen POCO F2 Pro'nun Pro modu, odaklama ve pozlama üzerinde daha fazla kontrol sunuyor.



POCO F2 Pro'nun ön tarafındaki çok renkli bildirim ışığına sahip 20 MP'lik devasa açılır kamerası ön ekran çerçevesinin minimum inceliğe sahip olmasına olanak tanıyor.

4.700 mAh bataryasıyla gelen cihaz aynı zamanda 30W hızlı şarj özelliğine sahip. Cihazın bataryası 30 dakikada %64, 63 dakikada %100'e şarj düzeyine ulaşıyor. POCO F2 Pro, şarj hızına ek olarak, hareket halindeki kullanıcılara pratik bir şarj deneyimi sağlayan kutu içinden çıkan 33W şarj cihazıyla birlikte geliyor.

WiFi 6 desteğiyle 9,6 Gbps hıza ulaşabilen POCO F2 Pro, WiFi 5'ten yaklaşık üç kat hızlı bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 2,4G WiFi, 5G WiFi ve mobil veri ile her zaman istikrarlı ve yüksek hızlı ağ bağlantılarına izin veren çoklu bağlantı özelliğini içeriyor.

POCO F2 Pro'nun 6GB+128GB modeli 6.499 TL'den satışa sunulmuş durumda. POCO F2 Pro'nun yanında Mi Smart Band 4 de ücretsiz verilecek.

POCO F2 Pro Teknik Özellikler