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Haber Giriş: 18.06.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

Poco F2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

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Poco F2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
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Xİaomi, yeni akıllı telefonu POCO F2 Pro'yu gün yüzüne çıkardı. Donanım seviyesine bakıldığında telefon pazarını hayli hareketlendirecek bir telefona benzeyen ürün, Türkiye'de de satışa sunuluyor. İşte Poco F2 Pro'nun teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı...

POCO, en yeni akıllı telefonu POCO F2 Pro'yu Türkiye'de duyurdu. Snapdragon 865 Mobil Platform ile desteklenen POCO F2 Pro, üst seviye bir telefon. Önceki modellerine göre yüzde 25 daha fazla performans sağlayan sekiz çekirdekli Kryo 585 işlemci ve Adreno 650 GPU ile sürekli bağlı olan kullanıcılara yüksek performansı sağlıyor.

POCO F2 Pro, LiquidCool Technology 2.0 ile piyasadaki en büyük buhar odasının yanı sıra çoklu grafit ve grafen yığınını da bünyesinde barındırıyor. Bu çözüm, cihazın özellikle SoC'sini ve yüzeyini serin tutarken en ağır yüklerde dahi performansın istenilen düzeyde olmasını sağlıyor. Uzman kullanıcılar için optimize edilen ve TÜV Rheinland High Gaming Performance sertifikasına sahip olan POCO F2 Pro, gelişmiş HDR ekranı ile üstün oyun deneyimi ve Z ekseni doğrusal motoruyla gerçekçi dokunsal bildirim sunuyor.  

POCO F2 Pro, optik ekran içi parmak izi sensörü ve hem önde hem arkada Corning Gorilla Glass 5 koruması ile geliyor. Telefon gri, mor, mavi ve beyaz olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip.

Poco F2 Pro tanıtıldı İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

5000000:1 kontrast oranı ve 500 nit (tip) / 800 nit (HBM) parlaklığıyla dikkat çeken POCO F2 Pro'nun doğru ortam ışığı algılama ve parlaklık ayarı sağlayan 360° üçlü ortam ışığı sensörüne sahip 6,67 inç AMOLED ekranı da dikkat çekici.

Cihaz, en son TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikası, HDR10+, DC ışık kısma ve Gün Işığı Modu 2.0 özelliklerine sahip. Gelişmiş özelleştirilebilir renk düzeni ayarları sayesinde kullanıcılar, kişiselleştirilmiş bir deneyim için cihazın ekranını kendi zevklerine göre kişiselleştirebiliyorlar.

64 MP'lik dörtlü kamera kurulumuyla dikkatleri üzerine toplayan POCO F2 Pro'nun Sony IMX686 sensörü net ve ayrıntılar görüntüler yakalarken, 13 MP'lik 123° ultra geniş açılı lensi kullanıcıların manzara ve büyük grup fotoğrafları çekebilmesine olanak tanıyor. Arka kameranın etrafına konumlanmış 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü, bokeh efektine sahip ayrıntılı yakın çekimlerle görüntüleri elde etmenizi sağlıyor.

8K (24 fps) ve 4K (60 fps) ultra yüksek çözünürlüklü video kaydı yapabilen POCO F2 Pro'nun Pro modu, odaklama ve pozlama üzerinde daha fazla kontrol sunuyor. 

Poco F2 Pro tanıtıldı İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

POCO F2 Pro'nun ön tarafındaki çok renkli bildirim ışığına sahip 20 MP'lik devasa açılır kamerası ön ekran çerçevesinin minimum inceliğe sahip olmasına olanak tanıyor. 

4.700 mAh bataryasıyla gelen cihaz aynı zamanda 30W hızlı şarj özelliğine sahip. Cihazın bataryası 30 dakikada %64, 63 dakikada %100'e şarj düzeyine ulaşıyor. POCO F2 Pro, şarj hızına ek olarak, hareket halindeki kullanıcılara pratik bir şarj deneyimi sağlayan kutu içinden çıkan 33W şarj cihazıyla birlikte geliyor.

WiFi 6 desteğiyle 9,6 Gbps hıza ulaşabilen POCO F2 Pro, WiFi 5'ten yaklaşık üç kat hızlı bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 2,4G WiFi, 5G WiFi ve mobil veri ile her zaman istikrarlı ve yüksek hızlı ağ bağlantılarına izin veren çoklu bağlantı özelliğini içeriyor.

POCO F2 Pro'nun 6GB+128GB modeli 6.499 TL'den satışa sunulmuş durumda. POCO F2 Pro'nun yanında Mi Smart Band 4 de ücretsiz verilecek.

POCO F2 Pro Teknik Özellikler 

 

POCO F2 Pro

Ekran

6,67” AMOLED üstün Full Screen Ekran

2400×1080 FHD+

Kontrast oranı: 5,000,000:1

Parlaklık: 500 nit (tip) / 800 nit (HBM)

360° üçlü ortam ışığı sensörü

TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikasyonu

HDR10+

Gelişmiş renk düzeni ayarları

Corning Gorilla Glass 5

Renk

Neon Mavisi, Elektrikli Mor, Siber Gri, Hayalet Beyazı

- Gri ve mor cihazlarda parlama önleyici mat kaplama

Ölçüler

163,3 mm x 75,4 mm x 8,9 mm, 218 g

Ağ Desteği

Çift SIM bekleme

Wi-Fi 6, 5G MultiLink

İşlemci

Qualcomm Snapdragon 865, 7 nm işlemci teknolojisi

Kryo 585 sekiz çekirdekli CPU

Adreno 650 GPU

5G desteği

Depolama

LPDDR5 + UFS 3.1 (8GB+256GB varyantı)

LPDDR4X + UFS 3.1 (6GB+128GB varyantı)

Soğutma Sistemi

LiquidCool Technology 2.0 - 3435 mm Buhar Odası + çok katmanlı grafit + grafen, 14°C'ye kadar CPU çekirdek ısı azaltma

Arka Kamera

64MP + 13MP + 5MP + 2MP dörtlü arka kamera

64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera

  • Sony IMX686, 1/1.7“ sensör boyutu, ƒ/1.89, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, AF, 6P lens

13MP 123° ultra geniş açılı kamera

5MP telemakro kamera, 1.12μm piksel boyutu, f/2.2, AF

2MP derinlik sensörü

8K@24fps/4K@60fps video kaydı desteği, Pro modu, 4K 30fps time-lapse, ShootSteady video, Video bokeh efekti, Gece modu 2.0, Vlog modu, Sinematik mod

Ön Kamera

20MP açılır ön kamera

120fps yavaş çekim

Çok renkli bildirim ışığı

Düşmelere karşı koruma

Bağlantı

Çok işlevli NFC, IR blaster

Güvenlik

Ekran içi parmak izi sensörü

Batarya ve Şarj

4.700 mAh (tip) batarya

30W kablolu hızlı şarj (63 dakikada %1002)

Kutu içinden çıkan şarj cihazı: 33W

USB Type-C

Ses

3.5mm kulaklık jakı

Hi-Res Audio sertifikası

Motor

Z-eksenli doğrusal titreşim motoru

Sistem

Android 10 tabanlı POCO MIUI

Depolama Varyantları

8GB+256GB

6GB+128GB

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